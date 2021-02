Her sene 'Yılın şovu' olarak aralık ayında gerçekleşen Victoria’s Secret defilesi 2019'dan bu yana yapılmıyor. L Brands'ın CFO'su Stuart Burgdoerfer, o dönem bu hamlenin pazarlama stratejisin geliştirmek için yapıldığını açıklasa da firmanın satışı kaçınılmaz oldu.

3 bölümlük The Rise and Fall Of Victoria’s Secret (Victoria’s Secret’ın Yükselişi ve Düşüşü) adlı belgesel için hazırlıklara başlandı.