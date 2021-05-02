Vin Diesel: Hızlı ve Öfkeli'de arabalar bile seçmeye alınıyor

Ünlü aktör Vin Diesel, başrolde yer aldığı aksiyon filmi serisi Hızlı ve Öfkeli'de (Fast and Furious) arabaların da dikkatli bir seçme sürecinden geçirildiğini açıkladı

02.05.2021 - 13:33

Vin Diesel: Hızlı ve Öfkeli'de arabalar bile seçmeye alınıyor - 1
Hollywood yıldızı Vin Diesel, Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) serisinde yalnızca oyuncuların değil arabaların da seçmelere tabi tutulduğunu açıkladı.
Vin Diesel: Hızlı ve Öfkeli'de arabalar bile seçmeye alınıyor - 2
Independent Türkçe'nin Screen Rant'tan aktardığı habere göre ünlü oyuncu, arabaların hikayedeki karakterleri ve onların kimliklerini çok iyi temsil etmesi gerektiğinden araçların çok dikkatli biçimde belirlendiğini söyledi.
Vin Diesel: Hızlı ve Öfkeli'de arabalar bile seçmeye alınıyor - 3

Diesel şu ifadeleri kullandı:

"Serideki sürecin bir parçası da otomobillerimizi her zaman seçmeye tabi tutmamız. Arabalar gerçekten karakterlerimizin çok önemli bir parçası ve onların temsili, bu yüzden bir seçme süreci söz konusu, değil mi? Karakterin içinde bulunduğu zihin durumu veya karakterin içinden geçtiği yolculuk için doğru aracı kullanmak."

Vin Diesel: Hızlı ve Öfkeli'de arabalar bile seçmeye alınıyor - 4

Ünlü oyuncu seride Dominic Toretto karakterini canlandırıyor. 

Yönetmenliğini Justin Lin’in yaptığı Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filminin (Fast & Furious 9, F9) 18 Haziran 2021’de vizyona girmesi planlanıyor. Yeni filmde Diesel'in yanı sıra sıra Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena ve Jordana Brewster gibi isimler de yer alıyor.

Vin Diesel: Hızlı ve Öfkeli'de arabalar bile seçmeye alınıyor - 5
Hızlı ve Öfkeli filmleri aksiyon seven izleyicilerin yanı sıra araba tutkunlarının da gözde yapımları arasında yer alıyor.

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