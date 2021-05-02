Vin Diesel: Hızlı ve Öfkeli'de arabalar bile seçmeye alınıyor

Diesel şu ifadeleri kullandı:

"Serideki sürecin bir parçası da otomobillerimizi her zaman seçmeye tabi tutmamız. Arabalar gerçekten karakterlerimizin çok önemli bir parçası ve onların temsili, bu yüzden bir seçme süreci söz konusu, değil mi? Karakterin içinde bulunduğu zihin durumu veya karakterin içinden geçtiği yolculuk için doğru aracı kullanmak."