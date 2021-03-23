Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı

ntv.com.tr 23.03.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 10:44
Aksiyon hayranlarının merakla beklediği ancak salgın nedeniyle gösterimi ertelen Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminden yeni bir haber var. Vin Diesel'in 10 yaşındaki oğlu Vincent Sinclair'ın, Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminde rol aldığı duyuruldu.
Vincent'ın sahnelerinin 2019'un sonlarında, daha dokuz yaşındayken çekildiği öğrenildi.
Küçük Dominic karaterini Hızlı ve Öfkeli 7 filmindeki 'flashback' sahnesinde çocuk oyuncu Alex McGe oynamıştı.