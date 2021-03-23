Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı

Aksiyon hayranlarının merakla beklediği ancak salgın nedeniyle gösterimi ertelen Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminden yeni bir haber var. Vin Diesel'in 10 yaşındaki oğlu Vincent Sinclair 'ın, Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminde rol aldığı duyuruldu.

Vincent'ın sahnelerinin 2019'un sonlarında, daha dokuz yaşındayken çekildiği öğrenildi.

Küçük oyuncunun filmde ne kadar görüneceği bilinmiyor, ancak yapılan sözleşmeye göre günde bin dolar aldığı biliniyor.