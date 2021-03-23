Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı

Bir aksiyon klasiği olan Hızlı ve Öfkeli (Fast Furious) serisinin dokuzuncu filminde, başrol oyuncusu Vin Diesel'in 10 yaşındaki oğlu Vincent Sinclair'ın da oynadığı öğrenildi.

ntv.com.tr 23.03.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 10:44

Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı - 1

Aksiyon hayranlarının merakla beklediği ancak salgın nedeniyle gösterimi ertelen Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminden yeni bir haber var. Vin Diesel'in 10 yaşındaki oğlu Vincent Sinclair'ın, Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9) filminde rol aldığı duyuruldu.

Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı - 2
Küçük Vincent, filmde Vin Diesel'in karakteri Dominic Toretto'nun küçüklüğünü canlandırdı.
Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı - 3

Vincent'ın sahnelerinin 2019'un sonlarında, daha dokuz yaşındayken çekildiği öğrenildi.

Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı - 4
Küçük oyuncunun filmde ne kadar görüneceği bilinmiyor, ancak yapılan sözleşmeye göre günde bin dolar aldığı biliniyor.
Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı - 5

Küçük Dominic karaterini Hızlı ve Öfkeli 7 filmindeki 'flashback' sahnesinde çocuk oyuncu Alex McGe oynamıştı. 

Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı - 6
2020 yılında çıkması beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un beyazperdeye çıkış tarihi 2021 yılına ertelenmişti. Filmin 20 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.
Vin Diesel’in oğlu Hızlı ve Öfkeli 9’da oynadı - 7
Vin Desel'in başrolde yer aldığı aksiyon filminde Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang gibi isimler de rol alıyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER