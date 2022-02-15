Yeni buluntularla Dara Antik Kenti'nin zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğu ortaya çıktı

Haberler - DHA 15.02.2022 - 11:24
Mardin’in merkezine 30 kilometre mesafedeki beş bin yıllık Dara Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında silindir şeklinde zeytin ezme taşı bulundu.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Metin, zeytin ezme taşının, önemli bir veri olduğunu, 6. yüzyılda Dara’nın bir zeytin üretim yeri ve ticaret merkezi olduğunu gösterdiğini söyledi.
Doç. Dr. Metin Dara, “Sivil yapılara ait buluntularla birlikte Dara'nın sivil yapısının çok güçlü olan bir garnizon kenti olduğu ortaya çıktı. Burada gördüğünüz bu buluntu bu açıdan çok önemli” dedi.
Kentin agorası yapılırken ilk önce dükkan tarzında üretimin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Metin şöyle konuştu:
“O dönemlerde burada çeşitli teşhir malzemeleri vardı. 6. yüzyılın sonrasında bu ürünlerde birtakım değişiklikler olmuş, yapısal olarak bazı üretime yönelik malzemeler getirilmişti. Silindir şeklindeki zeytin ezme işleyenini bu şekilde yorumlayabiliriz. Zeytinler buraya getiriliyor ve kırılıyor, zeytinler bir çuvala doldurularak ezme bölümüne aktarılıyor. Yani burada bir fabrikasyon üretim söz konusu" dedi.