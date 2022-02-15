Yeni buluntularla Dara Antik Kenti'nin zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğu ortaya çıktı

"FABRİKASYON ÜRETİM SÖZ KONUSU"

Kentin agorası yapılırken ilk önce dükkan tarzında üretimin olduğunu söyleyen Doç. Dr. Metin şöyle konuştu:

“O dönemlerde burada çeşitli teşhir malzemeleri vardı. 6. yüzyılın sonrasında bu ürünlerde birtakım değişiklikler olmuş, yapısal olarak bazı üretime yönelik malzemeler getirilmişti. Silindir şeklindeki zeytin ezme işleyenini bu şekilde yorumlayabiliriz. Zeytinler buraya getiriliyor ve kırılıyor, zeytinler bir çuvala doldurularak ezme bölümüne aktarılıyor. Yani burada bir fabrikasyon üretim söz konusu" dedi.