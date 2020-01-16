Yeni James Bond bir kadın mı olacak?

Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond’u canlandırdığı 25'inci Bond filmi No Time to Die'ın ardından yeni James Bond’un kim olacağı sorusu gündemden düşmüyor.
Bond serisinin yapımcısı Barbara Broccoli, “James Bond herhangi bir renkte olabilir ama bir erkek olacak” diyerek tartışmaya noktayı koydu. Broccoli, “Kadınlar için yeni karakterler yaratmamız gerektiğine inanıyorum. Bir erkek karakteri kadın oyuncunun canlandırmasıyla ilgilenmiyorum. Bence kadınlar bundan çok daha ilginç” dedi.
Daniel Craig’in son 007 filmi No Time to Die nisan ayında gösterime giriyor.