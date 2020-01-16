Yeni James Bond bir kadın mı olacak?

"JAMES BOND BİR ERKEK OLACAK"

Bond serisinin yapımcısı Barbara Broccoli, “James Bond herhangi bir renkte olabilir ama bir erkek olacak” diyerek tartışmaya noktayı koydu. Broccoli, “Kadınlar için yeni karakterler yaratmamız gerektiğine inanıyorum. Bir erkek karakteri kadın oyuncunun canlandırmasıyla ilgilenmiyorum. Bence kadınlar bundan çok daha ilginç” dedi.