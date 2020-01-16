Yeni James Bond bir kadın mı olacak?

Daniel Craig'in son kez James Bond'u canlandırdığı 25'inci Bond filmi No Time to Die'ın ardından yeni 007'nin bir kadın olacağı tarışmasına serinin yapımcısı noktayı koydu.

Daniel Craig’in beşinci ve son kez James Bond’u canlandırdığı 25'inci Bond filmi No Time to Die'ın ardından yeni James Bond’un kim olacağı sorusu gündemden düşmüyor.

Tom Hardy, Idris Elba, James Norton, Tom Hiddleston, Damien Lewis gibi isimlerin yeni James Bond adayı olarak konuşulmasının yanı sıra bir kadının James Bond’u canlandıracağı da sık sık gündeme geldi.
Hatta role talip olduğunu açıklayan son isimlerden biri Game of Thrones’un yıldızı Emilia Clarke oldu. Role aday bir başka kadın oyuncu olarak Gillian Anderson’ın adı geçti.

"JAMES BOND BİR ERKEK OLACAK"

Bond serisinin yapımcısı Barbara Broccoli, “James Bond herhangi bir renkte olabilir ama bir erkek olacak” diyerek tartışmaya noktayı koydu. Broccoli, “Kadınlar için yeni karakterler yaratmamız gerektiğine inanıyorum. Bir erkek karakteri kadın oyuncunun canlandırmasıyla ilgilenmiyorum. Bence kadınlar bundan çok daha ilginç” dedi.

Daniel Craig’in son 007 filmi No Time to Die nisan ayında gösterime giriyor.

NO TIME TO DIE FRAGMANI (İZLE)

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER