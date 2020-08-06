Yönetmen Lilly Wachowski, The Matrix filminin trans hikayesi olduğunu açıkladı

"ASIL NİYETİMİZİN ANLAŞILMASINDAN MEMNUNUM"

İlk filminin vizyona girmesinden bu yana 21 yıl geçtikten sonra dördüncü filmin hazırlığı içinde olan Lilly Wachowski, verdiği bir video röportajda The Matrix üçlemesinin üstü kapalı bir trans hikayesi olduğunu ve kardeşi Lana Wachowski ile filmin hikayesini nasıl hazırladıklarını anlattı.

Wachowski “Asıl niyetin bu olduğunun bilinmesinden memnunum. İş dünyası buna hazır değildi” diye konuştu.