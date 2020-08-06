Yönetmen Lilly Wachowski, The Matrix filminin trans hikayesi olduğunu açıkladı

06.08.2020 - 09:48 | Son Güncelleme : 06.08.2020 - 10:08
FİLM HAKKINDAKİ TEORİYİ DOĞRULADI
2016 yılında Andy ismini geride bırakarak geçiş sürecini tamamlayan ve trans bir kadın olan yönetmen Lilly Wachowski, The Matrix serisinin dördüncü filminin hazırlandığı bu günlerde, orijinal üçleme hakkında uzunca süredir konuşulan bir teoriyi doğruladı.
"ASIL NİYETİMİZİN ANLAŞILMASINDAN MEMNUNUM"
İlk filminin vizyona girmesinden bu yana 21 yıl geçtikten sonra dördüncü filmin hazırlığı içinde olan Lilly Wachowski, verdiği bir video röportajda The Matrix üçlemesinin üstü kapalı bir trans hikayesi olduğunu ve kardeşi Lana Wachowski ile filmin hikayesini nasıl hazırladıklarını anlattı.
Wachowski “Asıl niyetin bu olduğunun bilinmesinden memnunum. İş dünyası buna hazır değildi” diye konuştu.
"YARDIM İÇİN İP ATMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"
Ünlü yönetmen, “İnsanların bir trans anlatı ile Matrix filmleri hakkında konuşmasından memnunum. Bu filmlerin trans insanlar için ne kadar anlamlı olduğunu biliyorum ve bana gelip 'Bu filmler hayatımı kurtardı' demelerini seviyorum" dedi. Wachowski ayrıca, “Yolculuklarında onlara yardım etmek için bir ip atabildiğim için minnettarım” ifadesini kullandı.
“Matrix işleri tamamen dönüşüm arzusuyla ilgiliydi” diyen yönetmen, bunun kapalı bir bakış açısıyla dile getirildiğini açıkladı.
Wachowski ayrıca Belinda McClory’nin canlandırdığı Switch karakterinin orijinal halinin gerçek dünyada erkek, Matrix dünyasında ise bir kadın olarak yazıldığını söyledi.
İKİ KARDEŞ DE TRANS KADIN OLDU
Wachowski Kardeşler’den Lana 2010’da, Lilly ise 2016 yılında cinsiyet değiştirmişti. Bundan sonra Matrix filmi ile ilgili geriye dönük sayısız trans okuması da yapıldı. “Filmi yazarken trans olmamın beynimin arka planında ne kadar yer edindiğini bilmiyorum. Hayal gücünün dünyasında yaşıyorduk. Bu yüzden bilimkurgu ile fanteziye yöneldim ve Dungeons & Dragons oynadım” ifadelerini kullanan Lilly Wachowski, yeni dünyalar yaratmanın kendilerini özgür kıldığını ve ekranda görülmesi gerekmeyen şeyleri o zaman hayal edebildiklerini dile getirdi.
Lilly Wachowski ayrıca “Trans oluşumuz üzerinden Lana ve benim işlerimiz üzerinde geçmişe dönük kritikler yapılıyor. Sanatın hiçbir zaman durağan olmadığının harika bir göstergesi olması güzel bir şey. Ve kimlik ve dönüşüm fikirleri çalışmalarımızda kritik bileşenler olsa da, tüm fikirlerin dayandığı esas gerçek sevgidir” açıklamalarında bulundu..
GÖSTERİMİ ERTELENDİ
Yeni Matrix filminin çekimleri corona virüs salgını nedeniyle ertelendiğinden vizyon tarihi de 21 Mayıs 2021’den 1 Nisan 2022’ye alındı