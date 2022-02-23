Hem hızlı hem etkili: Göbek eritme yöntemleri

3. KARDİYO

Fit bir vücut egzersiz olmadan olmaz. Fakat kendinizi yorarak bir başlangıç yapmanın da anlamı yok. Başta ufak yürüyüşler ile başlayacağınız bir egzersiz programını daha sonra koşuya çevirebilirsiniz.

Bunun yanında kalori yakımı ve güçlü bir vücut için ağırlık egzersizleri de yapmanızda da yarar var.

Egzersiz planlamanız için galerilerimizi inceleyebilirsiniz;

Dünyanın en kolay kas yapma programı: 3 adımda kas yapın

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