SON DAKİKA HABERİ: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.



Akşener, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.'' diye konuştu.



Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını söyleyen İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslendi.



Akşener'in açıklamalarının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmişti.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş da sosyal meyda hesabından Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

