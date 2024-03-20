Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi

İstanbul’da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelerden Avcılar’da geçen yıl bir binadan kopan parça, 38 yaşındaki Mahbup Uzunay’ın ölümüne neden oldu.

Olayın ardından belediye ekipleri tarafından yapılan incelemede binanın çürük olduğu belirlendi.

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