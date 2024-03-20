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Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi

İstanbul Avcılar’da bir kişi binadan düşen beton parçasıyla yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayın ardından 4 katlı binanın yıkımına karar verildi, 11 ay sonra ise yıkım işlemleri başlatıldı. Bir kişinin ölümüne neden olan binanın yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yıkım başladığı sırada binanın 4’üncü katında uyuyan evsiz bir kişi, pencereye çıkarak ekiplere seslendi. Evsiz kişinin son anda fark edilmesiyle yıkım durduruldu.

Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi - 1

İstanbul’da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelerden Avcılar’da geçen yıl bir binadan kopan parça, 38 yaşındaki Mahbup Uzunay’ın ölümüne neden oldu.

Olayın ardından belediye ekipleri tarafından yapılan incelemede binanın çürük olduğu belirlendi.

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Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi - 2

Alınan karot ve beton örneklerinden deniz kumu ile yapıldığı tespit edilen binanın çürük olduğu ve demirlerinde korozyon olduğu belirlendi.

Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi - 3

Kirişlerinden birinde kesik olduğu tespit edilen binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi.

Ancak binanın giriş katında bulunan sağlık merkezi yetkililerinin itirazları ve açtığı davalar nedeniyle tahliye ve yıkım gecikti.
Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi - 4

Bina, geçen yılın sonunda önemli ölçüde boşaltıldı.

Buradaki sağlık merkezi de ilçedeki başka bir mahalleye taşındı. Evsizlerin barınağı haline gelen binada, geçtiğimiz hafta yangın çıkmıştı.
Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi - 5

YIKIMA BAŞLANDI

Yapılan son kontrollerin ardından 18 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde getirilen iş makineleriyle yıkıma başlandı.

Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi - 6

Yıkım sırasında binanın 4’üncü katındaki pencereden bağıran kişinin uyarısıyla çalışma durduruldu.

Bir görevli, “Sabah baktık, kimse yoktu. Şimdi o fırsatla içeri girmiş.” dedi.

Yıkım çalışması sırasında binada uyuduğu öğrenilen evsiz kişi, sırtında çantasıyla dışarıya çıktı.

Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi - 7

Evsiz kişi, ekiplerin “Binada başka kimse var mı?” sorusuna “Ne bileyim abi ben.” diye cevap verdikten sonra uzaklaştı.

Ekipler, evsiz kişinin binadan ayrılmasıyla yıkımı kaldıkları yerden devam etti.
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