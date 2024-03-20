Avcılar’da yıkım sırasında korku dolu an: İş makineleri çalışmaya başladı, 4’üncü kattan çıkıp “Buradayım” dedi
İstanbul Avcılar’da bir kişi binadan düşen beton parçasıyla yaşamını yitirmişti. Yaşanan olayın ardından 4 katlı binanın yıkımına karar verildi, 11 ay sonra ise yıkım işlemleri başlatıldı. Bir kişinin ölümüne neden olan binanın yıkımı sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yıkım başladığı sırada binanın 4’üncü katında uyuyan evsiz bir kişi, pencereye çıkarak ekiplere seslendi. Evsiz kişinin son anda fark edilmesiyle yıkım durduruldu.
İstanbul’da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelerden Avcılar’da geçen yıl bir binadan kopan parça, 38 yaşındaki Mahbup Uzunay’ın ölümüne neden oldu.
Olayın ardından belediye ekipleri tarafından yapılan incelemede binanın çürük olduğu belirlendi.