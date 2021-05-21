Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20 tekne battı. İzmir Dikili'de de etkili olan fırtınada tekneler zarar gördü, ağaçlar devrildi.

İHA - NTV Haber - DHA 21.05.2021 - 10:50

Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 1

HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYE ULAŞTI

Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 2

20 TEKNE BATTI

Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi.
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 3
Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı.
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 4

BİR EVİN ÇATISI UÇTU

Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü. Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 5
Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 6
Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 7

İZMİR'DE DE FIRTINA HASARA NEDEN OLDU

İzmir Dikili'de de etkili olan fırtına nedeniyle 16 tekne su alarak battı.
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 8
Meteoroloji yetkilileri Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde sağanak uyarısı yaptı.
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 9
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 10
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 11
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 12
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 13
Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı - 14

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