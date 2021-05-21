Ayvalık'ta fırtına: 20 tekne battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20 tekne battı. İzmir Dikili'de de etkili olan fırtınada tekneler zarar gördü, ağaçlar devrildi.

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İHA - NTV Haber - DHA 21.05.2021 - 10:50

HIZI SAATTE 80 KİLOMETREYE ULAŞTI Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu.

20 TEKNE BATTI Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi.

Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı.

BİR EVİN ÇATISI UÇTU Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü. Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

İZMİR'DE DE FIRTINA HASARA NEDEN OLDU İzmir Dikili'de de etkili olan fırtına nedeniyle 16 tekne su alarak battı.

Meteoroloji yetkilileri Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde sağanak uyarısı yaptı.

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