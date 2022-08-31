Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Sağanağın ardından otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı kısmen çöktü. Çok sayıda araç zarar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Birçok noktada ağaçlar fırtınadan devrildi. Dolu yağışı da etkili olurken, trafikte aksamalar yaşandı. Mudanya'da sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti.

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 31.08.2022 - 17:51 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 18:01

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 1

Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıların ardından 'da yoğun sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

VİDEO: CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 2

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış nedeniyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.

YOLCULARIN YAŞADIĞI PANİK KAMERADA

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 3

OTOBÜS TERMİNALİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Saat 15.15 sıralarında ise terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 4

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Ancak çok sayıda araç hasar gördü.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 5

Terminal yanındaki bir AVM'yi de su bastı.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 6

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan yoğun yağış nedeniyle Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde yollar göle döndü.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 7

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde ağaç devrildi.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 8

Park halindeki araçlar, sular içinde kaldı.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 9

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yollarda su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 10

İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 11

MUDANYA'DA KARAYLA DENİZ BİRLEŞTİ

Mudanya'da özellikle Halitpaşa ve Ömerbey mahalleleri sağanak yağıştan etkilendi.

Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti. Sel dereleri de taşırdı.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 12

İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 13

Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 14

Osmangazi ilçesi Karabalşık köyünde erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 15

15 DAKİKADA 27 KİLO YAĞIŞ

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre; bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 16

Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı belirtiliyor.

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 17
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 18
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 19
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 20
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 21
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 22
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 23
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 24
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 25
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 26
Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu - 27

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