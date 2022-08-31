Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 31.08.2022 - 17:51 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 18:01
Meteoroloji ve AFAD'dan yapılan uyarıların ardından Bursa'da yoğun sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış nedeniyle yolcular dışarı çıkamadı. Seferler bir süre aksadı.
Saat 15.15 sıralarında ise terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmadı. Ancak çok sayıda araç hasar gördü.
Terminal yanındaki bir AVM'yi de su bastı.
Öte yandan yoğun yağış nedeniyle Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde yollar göle döndü.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde ağaç devrildi.
Park halindeki araçlar, sular içinde kaldı.
Yollarda su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi.
İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Mudanya'da özellikle Halitpaşa ve Ömerbey mahalleleri sağanak yağıştan etkilendi.
Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti. Sel dereleri de taşırdı.
İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi.
Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü.
Osmangazi ilçesi Karabalşık köyünde erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre; bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.
Şehirde sağanak yağış ve fırtınanın bir süre daha etkili olacağı belirtiliyor.