Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü!
İstanbul Bakırköy'de dün akşam "cinayet gibi kaza" deyimi gerçek oldu. Marmaray geçidine çarpan TIR, içinde aynı aileden 4 kişinin olduğu otomobilin üzerine devrildi. Aileden kurtulan olmadı. Hafif yaralanan TIR sürücüsü gözaltında. Aynı TIR'ın 5 yıl önce de yine aynı yerde benzer bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. Aynı geçitte geçen yıl da Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın aracının üzerine de TIR devrilmişti.
Recep Aytekin, Sultan Aytekin, Güler Rukiye Aytekin ve 17 yaşındaki Merve Aytekin. İstanbul Florya'daki kazada Aytekin ailesinden kurtulan olmadı.