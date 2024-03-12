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Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü!

İstanbul Bakırköy'de dün akşam "cinayet gibi kaza" deyimi gerçek oldu. Marmaray geçidine çarpan TIR, içinde aynı aileden 4 kişinin olduğu otomobilin üzerine devrildi. Aileden kurtulan olmadı. Hafif yaralanan TIR sürücüsü gözaltında. Aynı TIR'ın 5 yıl önce de yine aynı yerde benzer bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. Aynı geçitte geçen yıl da Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın aracının üzerine de TIR devrilmişti.

Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü! - 1

Recep Aytekin, Sultan Aytekin, Güler Rukiye Aytekin ve 17 yaşındaki Merve Aytekin. İstanbul Florya'daki kazada Aytekin ailesinden kurtulan olmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü! - 2

Aytekin ailesi Ramazan'ın ilk günü iftar için Florya sosyal tesislerine gidiyordu. Akşam saatlerinde otomobilleriyle Marmaray geçidinin altından geçtikleri sırada hemen sağ taraflarında seyir halinde olan TIR, köprüye çarparak araçlarının üzerine devrildi.

Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü! - 3

Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çevredekiler ezilen otomobilin üzerindeki tonlarca ağırlığı azaltabilmek için TIR'daki kağıt malzemeyi boşaltmaya başladı.

Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü! - 4

Yardım ekipleri araçtakileri kurtarabilmek için seferber oldu. TIR vinç yardımıyla kaldırıldı ancak çabalar yetersiz kaldı.  Araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü! - 5

Olayı duyup kaza yerine gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi. Cenazeler Adli TIP  Kurumu morguna götürüldü... Hafif yaralı TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları saatlerce sürdü. Köprü ile zemin arasındaki mesafenin ölçümleri yapıldı, deliller toplandı.

Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü! - 6

Aynı geçide Haziran ayında tekstil malzemesi yüklü bir TIR çarparak devrilmiş sürücü yara almadan kurtulmuştu.

Bu kazadan 2 ay önce de Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın aracının üzerine aynı şekilde kaza yapan bir TIR devrilmiş, oyuncu hafif yaralanmıştı.

Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü! - 7

Dün akşam 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, otomobilin üzerine devrilen 34 ER 260 plakalı TIR'ın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği iddia edildi.

Devrilen TIR aileyi yok etti: Geçit kazalarıyla ünlü! - 8
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