Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını: Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı

İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 07.07.2020 - 10:11 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 11:16
Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde, Ilgardere ve Yalova köyleri yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın 19 saat sonra kontrol altına alındı.
Alevler tarihi mirasın yakınlarında: Yangının çıktığı bölgenin önemi ne?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangınına ilişkin Tarihi Alan Başkanlığında açıklamalarda bulundu.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor. Kesin tespitler yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılır. diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, yangınla mücadelede kendi insansız hava araçları ve drone'ların yanısıra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarının da yangın söndürme çalışmalarında tespit için kullanıldığını sözlerine ekledi.