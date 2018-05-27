Günün öne çıkan 10 haberi (27 Mayıs 2018)
ntv.com.tr
27 Mayıs 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Siyaset gündemindeki gelişmeler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
-
1
1. "BİZİ BU MANİPÜLASYONLARLA VURAMAZSINIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Çıkmış birileri yok kurmuş, şuymuş, buymuş... Geçin o işleri. Kurla, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız." dedi.
-
2
2. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 'YERLİ OTOMOBİL' YANITI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil projesi üzerinden kendisine yaptığı eleştiriye cevap verdi. İnce, "Erdoğan ile İnce arasındaki fark şu: O otomobilin kaportasını ben beynini yapmak istiyorum" dedi.
-
3
3. SP SEÇİM BEYANNANMESİNİ AÇIKLADI
Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim beyannamesini açıkladı. Karamollaoğlu, "İnsanların kardeşce yaşadığı bir Türkiye inşaa etmekte kararlıyız" dedi.
-
4
4. VİZE MUAFİYETİNİ GÖRÜŞMEYE GELİYORLAR
Ankara, Avrupa Birliği'nden önemli bir heyeti ağırlamaya hazırlanıyor. Başkentte, perşembe günü vize muafiyeti toplantısı gerçekleştirilecek.
-
5
5. 27 MAYIS DARBESİNİN 58. YILI
Cumhuriyet tarihinin ilk darbesinin yapıldığı 27 Mayıs 1960'ın üzerinden 58 yıl geçti.
-
6
6. ÜNLÜ MİLYERDER ASTRONOT OLMAYA HAZIRLANIYOR
Virgin şirketlerinin sahibi İngiliz milyarder Richard Branson, astronotluk eğitimi aldığını ve yakında uzaya gideceğini açıkladı.
-
7
7. AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ REAL MADRID
Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.
-
8
8. ARDA ÖZİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Akasya Durağı, Ruhsar, Dadı, Ah Be İstanbul ve Aşkın Bedeli gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Arda Öziri TEM'de motosiklet kazası geçirdi. Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Arda Öziri, yapılan müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.
-
9
9. ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI'NI DA 'TUZLADI'
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe, bu kez Ukrayna'da oynanan Real Madrid-Liverpool Şampiyonlar Ligi Finali'ndeydi. Ronaldo, Salah, Bale gibi yıldızlarla birlikte video ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Nusret Gökçe, kupa seremonisinin ardından Sergio Ramos ile Şampiyonlar Ligi kupasını da 'tuzladı'.
-
10
10. ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE DAMGA VURDU
Real Madrid ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi konser veren Dua Lipa geceye damga vuran isimler arasında yer aldI.