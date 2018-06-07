Günün öne çıkan 10 haberi (7 Haziran 2018)
ntv.com.tr
7 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- YUNANİSTAN'LA GERİ KABUL ANLAŞMASI DURDURULDU
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'la yapılan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı.
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2- MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRDI
Merkez Bankası'nın politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75'e çıkardığı bildirildi.
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3- "BUNUN ADI TERÖRE DESTEK VERMEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ı ziyaretine ilişkin, "Bunun adı demokrasi değil, Bay İnce, bunun adı teröre destek vermek, bunun adı teröristlere destek vermektir" diye konuştu.
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4- "SARAYDAKİ KÜLTÜRÜ, KAFAYI YIKACAĞIM''
Kütahya'da konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek ''Meydanlarda o sarayı senin başına yıkacağım dedim, kastettiğim şatafat. Sarayı niye yıkayım? Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım'' dedi.
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5- OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapıları ile sınır kapılarında oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda ilk oyu Belçika'dan Konya'ya gitmek üzere Türkiye'ye giriş yapan Süheyla Kara verdi. Yurt dışında ise ilk oylar Almanya, Avusturya ve Fransa'da kullanıldı.
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6- FENERBAHÇE'DE DAMİEN COMOLLİ DÖNEMİ
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce St. Etienne FK, Monaco FK, Arsenal FK, Tottenham FK, Liverpool FK gibi kulüplerde çeşitli kademelerde görev yapmış olan futbol adamı Damien Comolli ile 3 yıllık anlaşma sağlandı" ifadeleri yer aldı.
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7- KILIÇDAROĞLU: TAZMİNAT BENİ KORKUTMAK İÇİN
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Man Adaları iddiası nedeniyle Erdoğan'ın yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine yönelik mahkeme kararını eleştirdi.
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8- TESLA'DAN İLK SOMUT TÜRKİYE HAMLESİ
Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına gireceğini açıklayan Tesla'dan ilk somut hamle geldi. Tesla Türkiye için ilk iş ilanını yayınladı.
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8- ACUN MEDYA'DAN SAVCILIĞA SURVİVOR ŞİKAYETİ
Acun Ilıcalı’nın yönetim kurulu üyesi olduğu Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş, “Survivor” adlı yarışma programında kimin elenip kimin kazanacağının önceden sosyal medyadan yayınlandığını iddia ederek, meçhul kişi veya kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundu.
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10- FOTOĞRAFLARLA ŞAHSİYET (SON ÜÇ BÖLÜM)
Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisinin finali için geri sayım başladı. İşte detaylar ve fotoğraflarla Şahsiyet...