Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu

Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine havan ve roketle saldırı yapıldı.
Bir öğretmen ile 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Yaralanan 19 kişiden 5 aylık hamile bir kadının da durumu ağır.
22 yaşındaki Ayşenur Alkan, Karkamış'ın Kocatepe İlkokulu'nda öğretmenlik yapıyordu.
Teröristlerin okulu hedef aldığı sırada öğrenciler tenefüsteydi. Ayşe Alkan da öğretmenler odasındaydı.
Şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç öğretmen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiler mahallesinde, Karataş ailesinin yaşadığı ev de teröristlerin hedefi oldu.
5 yaşındaki Hasan Karataş bu saldırıda hayatını kaybetti. Hasan Karataş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeniydi.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Teröre lanet olsun" dedi.
ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN VE 5 YAŞINDAKİ HASAN İÇİN TÖREN YAPILACAK / VİDEO HABER
Küçük çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda, 5 aylık hamile olan yengesi Büşra Karataş da ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan ve ilk etapta yaşamını yitirdiği belirtilen Büşra Karataş, müdahaleyle hayata döndürüldü.