Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu

Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda 5 yaşındaki bir çocuk ile 22 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç öğretmen Ayşenur Alkan saldırı sırasında öğretmenler odasındaydı. 5 yaşındaki Hasan Karataş ise CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeniydi. Ağır yaralı hamile kadının tedavisiyle hastanede sürüyor.

Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu - 1

Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine havan ve roketle saldırı yapıldı.

Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu - 2

Bir öğretmen ile 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu - 3

Yaralanan 19 kişiden 5 aylık hamile bir kadının da durumu ağır.

Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu - 4

ÖĞRETMENLER ODASINDAYDI...

22 yaşındaki Ayşenur Alkan, Karkamış'ın Kocatepe İlkokulu'nda öğretmenlik yapıyordu.

Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu - 5

Teröristlerin okulu hedef aldığı sırada öğrenciler tenefüsteydi. Ayşe Alkan da öğretmenler odasındaydı.

Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu - 6

Şarapnel parçalarının vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç öğretmen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu - 7

''YÜREĞİMİZ YANIYOR''

Etiler mahallesinde, Karataş ailesinin yaşadığı ev de teröristlerin hedefi oldu.

5 yaşındaki Hasan Karataş bu saldırıda hayatını kaybetti. Hasan Karataş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeniydi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Teröre lanet olsun" dedi.

ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN VE 5 YAŞINDAKİ HASAN İÇİN TÖREN YAPILACAK / VİDEO HABER

Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu - 8

HASTANEDE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Küçük çocuğun hayatını kaybettiği saldırıda, 5 aylık hamile olan yengesi Büşra Karataş da ağır yaralandı.

Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu - 9

Hastaneye kaldırılan ve ilk etapta yaşamını yitirdiği belirtilen Büşra Karataş, müdahaleyle hayata döndürüldü.

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