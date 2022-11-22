Teröristler Karkamış'ta okulu vurdu

''YÜREĞİMİZ YANIYOR''

Etiler mahallesinde, Karataş ailesinin yaşadığı ev de teröristlerin hedefi oldu.



5 yaşındaki Hasan Karataş bu saldırıda hayatını kaybetti. Hasan Karataş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeniydi.



Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Polat, "Yüreğimiz yanıyor. Teröre lanet olsun" dedi.

ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN VE 5 YAŞINDAKİ HASAN İÇİN TÖREN YAPILACAK / VİDEO HABER