Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 13:58 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 14:13
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapıldı.
Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiğini görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi.
Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" diye konuştu.