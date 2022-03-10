Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar

Rusya-Ukrayna savaşına dair krtik zirve Antalya'da gerçekleşti. İki ülkenin Dışişleri Bakanları, Bakan Çavuşoğlu'yla beraber üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrı ayrı basın açıklaması yaptı. İşte görüşmeden kareler...

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 13:58 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 14:13

Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 1

Rusya- savaşının başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün 'da yapıldı.

RUSYA VE UKRAYNA'DAN ANTALYA ZİRVESİ (HABERE GİT)

Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 2

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiğini görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 3

Görüşmenin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, “Ateşkes konusunda ilerleme yok” dedi.

Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 4

Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" diye konuştu.

Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 5
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 6
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 7
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 8
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 9
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 10
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 11
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 12
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 13
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 14
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 15
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 16
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 17
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 18
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 19
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 20
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 21
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 22
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 23
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 24
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 25
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 26
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 27
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 28
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 29
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 30
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 31
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 32
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 33
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 34
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 35
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 36
Antalya'da Lavrov-Kuleba görüşmesi: Kritik zirveden fotoğraflar - 37

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