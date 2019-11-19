Çocuk dizisinin Efe Karasu'su Mehmet Emin Güney

Star TV'nin sevilen dizisi Çocuk'ta Efe Karasu karakterine hayat veren Mehmet Emin Güney, setin maskotu oldu.

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Çocuk dizisinde canlandırdığı Efe Karasu karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçen ve 214 çocuk arasından seçilen Mehmet Emin Güney, sevimli ve sıcak tavırları ile setteki tüm oyuncuların kalbini kazanmış durumda.

Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir

Oyuncu koçu ve pedagog eşliğinde rolüne hazırlanan sevimli oyuncu başarılı performansı ile de beğeni topluyor.

Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir

Sette herkesle çok iyi anlaştığını belirten Güney, set aralarında ise ekiple şakalaşıp, objektiflere poz veriyor.

Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir

Sevilen isimleri ve heyecan dolu gelişmelerle Çocuk her Salı Star’da!

Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir

İşte Mehmet Emin Güney'in (Efe Karasu) Çocuk dizisinden fotoğrafları....

Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir
Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir
Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir
Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir
Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir
Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir
Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir
Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir
Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir
Mehmet Emin Güney, Efe Karasu, Çocuk dizisi, Efe Karasu kimdir

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