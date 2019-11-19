Çocuk dizisinin Efe Karasu'su Mehmet Emin Güney

Çocuk dizisinde canlandırdığı Efe Karasu karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçen ve 214 çocuk arasından seçilen Mehmet Emin Güney, sevimli ve sıcak tavırları ile setteki tüm oyuncuların kalbini kazanmış durumda.
Oyuncu koçu ve pedagog eşliğinde rolüne hazırlanan sevimli oyuncu başarılı performansı ile de beğeni topluyor.
Sette herkesle çok iyi anlaştığını belirten Güney, set aralarında ise ekiple şakalaşıp, objektiflere poz veriyor.
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İşte Mehmet Emin Güney'in (Efe Karasu) Çocuk dizisinden fotoğrafları....