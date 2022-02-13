Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası

İspanya’nın Oscar'ı olarak adlandırılan Goya Sinema Ödülleri, Valencia'da düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende ençok, eşi Javier Bardem ile katılan Penelope Cruz ve ödül alan Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett dikkat çekti.

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 13:54 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 13:55

Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 1

İspanya’nın 1987’den beri verilen en büyük uluslararası sinema ödülleri olan 2022 Goya Sinema Ödülleri, İspanya’nın Valencia kentinde düzenenen törenle sahiplerini buldu.

Hollywood’un ünlü İspanyol çifti Penelope Cruz (47) ile Javier Bardem (52) ödül gecesinde hazır bulundu.

Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 2

Cruz, Chanel imzalı lavanta rengi elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu.

Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 3

Törenin ve kırmızı halının bir diğer önemli ismi, dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett idi.

Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 4

Blanchett, törene Armani Prive imzalı parlak gümüş rengi elbiseyle katıldı.

Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 5

52 yaşındaki usta isim, Goya Uluslararası Ödülü ile onurlandırıldı.

Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 6

Blanchett’e ödülünü, Penelope Cruz ile ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar takdim etti.

Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 7

Cruz ile Almodovar, en son Paralel Anneler filminde bir araya gelmişti.

İşte olan 2022 Goya Sinema Ödülleri’nden yansıyan kareler...

Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 8

Penelope Cruz, Pedro Almodovar, Milena Smit

Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 9
Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 10
Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 11
Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 12
Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası - 13

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