Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası

İspanya’nın 1987’den beri verilen en büyük uluslararası sinema ödülleri olan 2022 Goya Sinema Ödülleri, İspanya’nın Valencia kentinde düzenenen törenle sahiplerini buldu.

Hollywood’un ünlü İspanyol çifti Penelope Cruz (47) ile Javier Bardem (52) ödül gecesinde hazır bulundu.