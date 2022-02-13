Goya Sinema Ödülleri'ne Penelope Cruz ve Cate Blanchett damgası

Haberler - ntv.com.tr 13.02.2022 - 13:54 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 13:55
İspanya’nın 1987’den beri verilen en büyük uluslararası sinema ödülleri olan 2022 Goya Sinema Ödülleri, İspanya’nın Valencia kentinde düzenenen törenle sahiplerini buldu.
Hollywood’un ünlü İspanyol çifti Penelope Cruz (47) ile Javier Bardem (52) ödül gecesinde hazır bulundu.
Cruz, Chanel imzalı lavanta rengi elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu.
Törenin ve kırmızı halının bir diğer önemli ismi, dünyaca ünlü Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett idi.
Blanchett, törene Armani Prive imzalı parlak gümüş rengi elbiseyle katıldı.
52 yaşındaki usta isim, Goya Uluslararası Ödülü ile onurlandırıldı.
Blanchett’e ödülünü, Penelope Cruz ile ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar takdim etti.
Cruz ile Almodovar, en son Paralel Anneler filminde bir araya gelmişti.
İşte olan 2022 Goya Sinema Ödülleri’nden yansıyan kareler...
Penelope Cruz, Pedro Almodovar, Milena Smit