Nicole Kidman ve Javier Bardem Being the Ricardos filmi galasında

Being the Ricardos filminde başrolleri paylaşan Nicole Kidman ve Javier Bardem, filmin New York’taki galasında el ele poz verdi.

Haberler - ntv.com.tr 03.12.2021 - 16:07

Nicole Kidman ve Javier Bardem Being the Ricardos filmi galasında - 1

Nicole Kidman ve Javier Bardem başrolleri paylaştıkları Being the Ricardos filminin galasında bir araya geldi.

54 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Kidman ile 52 yaşındaki İspanyol oyuncu Bardem, kırmızı halıda el ele poz verdi.

Nicole Kidman ve Javier Bardem Being the Ricardos filmi galasında - 2

Oscar’lı oyuncu Kidman ve Hollywood’un sevilen aktörü Bardem, New York’taki Jazz at Lincoln Center’da düzenlenen galada, yeni filmlerini tanıttı.

Nicole Kidman ve Javier Bardem Being the Ricardos filmi galasında - 3

Galaya filmin kadrosundaki JK Simmons, Nina Arianda, Tony Hale, Alia Shawkat ve Jake Lacy ile filmin senaristi ve yönetmeni Aaron Sorkin de katıldı.

Nicole Kidman ve Javier Bardem Being the Ricardos filmi galasında - 4

Being the Ricardos, ABD’de 10 Aralık’ta sınırlı sayıda salonda vizyona girdikten sonra, 21 Aralık’ta Amazon Prime’da yayınlanacak.

Nicole Kidman ve Javier Bardem Being the Ricardos filmi galasında - 5

Film, 1950'li yıllarda Amerikan televizyonlarının en çok izlenen ikililerinden Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayat hikayesini konu ediyor.

Nicole Kidman ve Javier Bardem Being the Ricardos filmi galasında - 6

I Love Lucy televizyon dizisinin başrolünde yer alan komedyenler Lucille Ball ile Desi Arnaz'ın kariyer yolculuğunun yanı sıra özel yaşamlarına da odaklanılan filmde, çiftin kariyerlerinin ve ilişkilerinin nasıl sona erdiği de anlatılıyor.

Nicole Kidman ve Javier Bardem Being the Ricardos filmi galasında - 7

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