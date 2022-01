Penelope Cruz eşi Javier Bardem ile müzikal yapmak istiyor

Penelope Cruz, eşi Javier Bardem ile birlikte aynı projede yer almayı iple çekiyor.



Entertainment Tonight’a konuşan 47 yaşındaki İspanyol oyuncu, son olarak Being the Ricardos filminde Nicole Kidman ile başrolde oynayan eşi Javier Bardem ile bir müzikalde yer almak istediğini açıkladı.



Cruz, “Bunu çok istiyorum. Kocamı Being the Ricardos’ta şarkı söylerken izledim ve inanılmaz bir iş çıkarmıştı!” diye konuştu.



Cruz, 2009’da Rob Marshall‘ın Nine adlı müzikalinde rol almıştı.



Javier Bardem ile Nicole Kidman, Being the Ricardos'ta başrolleri paylaştı.

"DANS VE MÜZİĞE HAYRANIM"



“Ben Nine filmini yaptığımda da o aynı şeyi hissetmişti. Şarkı söyleyip söyleyemeyeceğime dair bir fikrim yoktu ama Rob Marshall birkaç denemeden sonra beni yapabileceğime ikna etti” diyen Cruz, “18 yıl boyunca dans ettim, bale yaptım. Dans ve müzik dünyasına çok hayranım. Bana göre çok güçlü bir sanat, hatta sinemadan bile. Dolayısıyla bence müzikal türü bir rüya gibi. Sadece bir kez yaptım, umarım bir gün tekrar edebilirim” şeklinde konuştu.



"ALMODOVAR İLE MÜZİKAL YAPMAK İSTİYORUM"

Ünlü oyuncu, birkaç hafta önce verdiği bir röportajda, İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar ile bir sonraki çalışmasının ne olacağının sorulduğunu söyledi.

En son Almodóvar ile Paralel Anneler (Parallel Mothers) filmini çeken Cruz, “Daha önce birlikte yapmadığımız bir şey deyince aklıma ilk müzikal geliyor. Birlikte müzikal yapmak zorundayız. Bunu ne zaman söylesem coşkulu bir tepki alıyorum. Herkes, her Pedro Almodóvar hayranı, bir müzikal izlemek istiyor” diye konuştu.