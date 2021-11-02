Jennifer Garner, Ben Affleck ve Jennifer Lopez çocuklarıyla bir araya geldi

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 07:57
Eski eşler Jennifer Garner ve Ben Affleck’in çocuklarıyla birlikte Cadılar Bayramı kutlamasına, Affleck’in şimdiki sevgilisi Jennifer Lopez de çocuklarıyla birlikte katıldı.
People dergisinin haberinde, aileye yakın bir kaynak, “Herkes çocuklarına odaklandı. Jennifer Garner, Ben Affleck ve Jennifer Lopez, çocuklarının harika bir Cadılar Bayramı geçirmesini istedi” dedi.
Kaynak ayrıca, “Çocuklar birbirleriyle arkadaş ve birlikte şeker oyunu oynamak istedi. Hepsinin bir arada olması mantıklı” diye konuştu.
Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu var.
Jennifer Lopez’in de eski eşi Mark Anthony ile evliliğinden 13 yaşında Emme ve Max adlarında ikizleri bulunuyor.
Lopez ve Affleck 17 yıl sonra yeniden ilişkiye başladıklarında çocuklarının da kaynaşmasını sağladı. Çift sık sık tüm çocuklarıyla bir araya geliyor.
Hatta Affleck, kendi çocuklarının yanı sıra Lopez’in de çocuklarını hafta sonu eğlencesine götürüp onlara babalık yaparken görüntülenmişti.
Çifte yakın kaynaklar, Lopez ve Affleck’in ‘tam bir aile’ olduklarını söylüyor.
Öte yandan Jennifer Garner’ın da çiftin ilişkisinden ve çocuklarıyla bir araya gelmesinden rahatsız olmadığı biliniyor.