Kadir Doğulu: Evde mutfak denge unsuru

Kalabalık bir ailede büyümüş biri olarak çekirdek ailenizi genişletmek gibi bir arzunuz var mı?



Ümit ediyoruz ancak. Bunun için kendimizi sınırlandırmıyoruz. Ya da bunun için bir tarih belirlemiyoruz. Bize verilen yaşamı en iyi şekilde yaşamaya gayret gösteriyoruz. O yüzden bir planımız programımız yok. Ama ümidimiz var.