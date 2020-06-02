Kadir Doğulu: Korkmaktan vazgeçtim

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül, online dergisinin ilk sayısında eşi Kadir Doğulu ile röportaj yaptı. Korkularının kalmadığını söyleyen oyuncu Kadir Doğulu, “Anlaşılabilir miyim, anlaşılmaz mıyım korkusundan kurtuldum. Önüme çıkan ne varsa korkmaktan vazgeçtim” dedi.

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02.06.2020 - 09:48

İşte “Korku senin için ne demektir?” sorusuna “Anlaşılabilir miyim, anlaşılmaz mıyım korkusundan kurtuldum. Sonra bir baktım korku diye kavram yokmuş. Ölüm korkusundan dışarı çıkmıyoruz. Bunun olmadığını anlamak gerek. Önüme çıkan ne varsa korkmaktan vazgeçtim” yanıtını verernKadir Doğulu'nun açıklamalarından satırbaşları:

“İnsanın tek sahip olacağı şey aşktır” diyen Doğulu, “Aşk dendiği zaman bir kadın ve erkek arasındaymış gibi düşünülüyor. Ona ben ‘sevdalık’ diyorum. Çünkü o iki insan arasında kalırsa sevda oluyor" dedi.

Doğulu "Ama aşkı her yere yayabilirsen; yani doğaya, aileye gibi, o hal bozulmaz neşe getiriyor. Kimsenin birbirinden farklı olmadığını anlayacağı bir zemine geliyor. O zaman aşka dahi ihtiyaç kalmıyor” şeklinde konuştu.





Kadir Doğulu, kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül ile 4 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.