Karan Bebek için teklif yok
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti pusetteki Karan Bebek ile hastaneden çıkış yaparken, reklam teklifi iddialarına cevap verdi.
-
1Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede 6 gün önce 3 kilo 670 gram ağırlığında ve 52 cm boyunda doğan erkek bebekleri Karan'a kavuşan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hastaneden çıkış yaptı.
-
2Eşi Burak Özçivit ve oğulları ile önceki gün hastaneden ayrılan Fahriye Evcen “Benim ve bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi" dedi. Doğuma giren Burak Özçivit ise “Her şey harikaydı” diye konuştu.
-
3Çift araçlarına binecekleri sırada “Katar ve Özbekistan’daki inşaat şirketlerinin ailecek poz vermeniz karşılığında 2 milyon TL’lik teklif sunduğu gerçek mi?” sorusuna da “Hayır, öyle bir şey yok” cevabını verdi.
-
4Çiftin oğulları Karan’ın pusetini sıkıca kapatmış olması dikkat çekti.
-
5Dikkat çeken başka bir detay ise Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen’e aldığı Karan yazılı kolye oldu.
-
6
Fahriye Evcen 6 gün önce Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede doğum yapmış, oğlu Karan’ı sezaryenle dünyaya getirmişti. Fahriye Evcen-Burak Özçivit'in yeni dünyaya gelen oğulları Karan'ın fotoğrafı için Katar ve Özbekistan'daki inşaat firmalarından 2 milyon TL teklif aldığı, ikili, bebeklerinin 40'ı çıktıktan sonra karar verecekleri iddia edilmişti.