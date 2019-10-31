Kate Middleton’dan Meghan Markle’a saray hayatı tavsiyesi

Kate Middleton kendisi de bir zamanlar basının hedef tahtasındaydı. Özellikle Prens William ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı yazılmış, uzun süre flört ettiği halde bir türlü evlenme teklifi alamamasından dolayı "Waity Katie" (Bekleyen Katie) adı takılmış ve espri konusu olmuştu.

Çalıştığı işi bıraktığı için "tembel" damgası da yiyen Middleton, sessiz kalmayı tercih ederek herhangi bir şikayette bulunmamıştı.