İngiliz kadın milletvekillerinden Meghan Markle’a açık mektup

İngiliz Parlamentosu’nda görev alan 72 kadın milletvekili, Sussex Düşesi Meghan Markle’a, basın tarafından kendisine ve ailesine uygulanan ‘artık zamanı geçmiş sömürgeci’ baskıya karşı dayanışmalarını gösteren bir açık mektup kaleme aldı.



CNN International’ın haberine göre, farklı siyasi görüşteki milletvekilleri, Markle’ı, “Tatsız ve yanıltıcı haberlerle dolu ulusal gazetelerin sizi, karakterinizi ve ailenizi rahatsız etmesine karşı duruyoruz” denilen mektupla destekledi.



Mektupta, “Haberler ve manşetler görebildiğimiz kadarıyla bazen herhangi bir iyi neden olmaksızın karakterinize iftira atma peşinde koşuyor” ifadesi kullanıldı.



“Bu haberlerin bazılarının ancak eski, sömürgeci sesler olarak tanımlanabilecek şeyler olduklarını söylüyoruz” diyen milletvekilleri, mektuplarında “Buna tartışmasız izin verilemez” şeklinde itirazlarını dile getirdi.



MİLLETVEKİLLERİNDEN SAYGI ÇAĞRISI

Milletvekilleri, “Kamuoyuna açık pozisyonlarda kadınlara karşı kullanılan suistimal ve sindirme anlayışı"nı reddettiklerini de dile getirdi.



Milletvekilleri, basını, özel hayatla ilgili kişisel haklara saygı göstermeye ve “ortada hiçbir bir neden yokken bir kadına zarar vermeyi bırakmaya” çağırdı.



Mektubu, İngiliz İşçi Partisi’nden Holly Lynch, Twitter hesabından paylaştı.



Mektubun paylaşılması, Meghan Markle ve Prens Harry’nin, ITV’de yayınlanan ve çok ses getiren belgeselinden sonra oldu. Kraliyet çifti, ekim ayı başında yayınlanan belgeselde medya baskısına maruz kaldıklarını belirtmişti.



MEKTUP DAVASI



İkili, İngiliz bulvar medyasına karşı yasal yolları kullanmış ve Markle’ın babasına gönderdiği özel mektubu yayımlayan The Mail of Sunday gazetesine dava açmıştı. Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.



"KARIM BULVAR BASINININ SON KURBANLARINDAN OLDU"

Özel mektubun yayımlanmasından sonra Prens Harry de eşi Markle hakkında yapılan haberlere isyan ederek, şunları söylemişti: "Maalesef karım, sonuçlarını hiç düşünmeden bireylere karşı kampanya yürüten İngiliz bulvar basınının son kurbanlarından biri oldu. (Karıma karşı medyada) Gebeliği ve yeni doğan oğlumuzun yetişmesi boyunca son bir yılda tırmanışa geçen acımasız bir kampanya var. Bu pervasız propagandanın, özellikle de bilinçli olarak yanlış ve kötü niyetli olduğunda, insani bir bedeli var."

