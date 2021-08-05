Meghan Markle ve Prens Harry Emmy Ödülleri gecesine davetli

05.08.2021 - 07:07
Bu yıl 73’üncü kez verilecek olan Emmy Ödülleri, 19 Eylül’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Kraliyetten ayrıldıktan sonra Netflix ve Spotify ile anlaşmalar yaparak yapımcılığa soyunan Prens Harry ve Meghan Markle’ın da gelecek ay gerçekleşecek Emmy töreninde boy göstermeleri bekleniyor. Bu, Meghan Markle ve Prens Harry’nin çift olarak Hollywood’a ilk ayak basışları olacak.
Çiftin Emmy Ödülleri’ne davetli olarak katılmalarının yanı sıra ödül de sunabileceklerine dair söylentiler var.
The Sun’a konuşan bir kaynak, “Sussex çiftine olağanüstü istek var. Bu, onların kraliyet görevlerinden ayrıldıklarından ve California’ya taşındıklarından beri ilk kırmızı halı geçişleri olacak” dedi.
EMMY'YE ADAYLAR
Kraliyetten ayrılan çiftin Oprah Winfrey ile kraliyet yaşamlarıyla ilgili yaptıkları sarsıcı televizyon programı, En İyi Kurgusal Olmayan Dizi kategorisinde Emmy’e aday. Bu adaylık ile çift, şimdiden ödül töreninin en büyük ilgi odaklarından biri olacak gibi görünüyor.
Bir kaynak, “Oprah Winfrey geceye katılmayı planlıyor ve bu, Meghan ve Harry çiftinin de katılmasına yardımcı olabilir” diye konuştu.
Dük ve Düşes’in Emmy davetini kabul edip etmedikleri henüz bilinmiyor. Ödül töreninin yanı sıra çift, törenden sonra Netflix platformu tarafından düzenlenen kutlamalara da davet edilecek. Çiftin Netflix ile milyon dolarlık anlaşmaları var. Sussex'lerin Emmy törenine katılımıyla ilgili, çiftin temsilcileri ve Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
2021 Emmy Ödülleri töreni, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda Amerikalı aktör Cedric the Entertainer tarafından sunulacak.
“Oprah With Meghan and Harry: A CBS Primetime Special” adlı yayın, Emmy’de En İyi Kurgusal Olmayan Dizi kategorisindeki beş adaydan biri. Kategorideki diğer diziler ise “My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman,” “Stanley Tucci: Searching For Italy,” “United Shades of America With W. Kamau Bell” ve “Vice”.
Öte yandan dün 40 yaşına giren Meghan Markle, Prens Harry ile ilk tanıştığında televizyon dizisi Suits’te oynuyordu. Hollywood kariyerini bırakarak Harry ile evlenen ve İngiltere’ye taşınan Markle’ın oyunculuk dünyasına girmesi, tesadüf değildi. Düşes’in, kendisiyle bağlarını koparan 77 yaşındaki babası Thomas Markle, Hollywood kariyerinde ışık şefi olarak üç tane Emmy ödülü kazanmış biriydi.
Kraliyet görevlerini bırakarak finansal bağımsızlıklarını elde eden Meghan Markle ve Prens Harry çifti, ABD’de iki yaşındaki oğulları Archie ve 4 Haziran’da dünyaya gelen kızları Lilibet Diana ile yaşıyor.