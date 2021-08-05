Meghan Markle ve Prens Harry Emmy Ödülleri gecesine davetli

Bu yıl 73’üncü kez verilecek olan Emmy Ödülleri, 19 Eylül’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Kraliyetten ayrıldıktan sonra Netflix ve Spotify ile anlaşmalar yaparak yapımcılığa soyunan Prens Harry ve Meghan Markle’ın da gelecek ay gerçekleşecek Emmy töreninde boy göstermeleri bekleniyor. Bu, Meghan Markle ve Prens Harry’nin çift olarak Hollywood’a ilk ayak basışları olacak.

Çiftin Emmy Ödülleri’ne davetli olarak katılmalarının yanı sıra ödül de sunabileceklerine dair söylentiler var.