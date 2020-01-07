Michael Douglas Kapalı Çarşı'yı gezdi

Akademi ve Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı Michael Douglas, çocuklarıyla birlikte Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti.
07.01.2020 - 07:29
Eşi BAFTA ve Akademi ödüllü ünlü aktris Catherine Zeta Jonesile evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için geldiği İstanbul'da, çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile İstanbul turu yapan Michael Douglas, çarşıdaki dükkanları gezdi.
Ünlü çift, 4 Ocak'ta başlayan Türkiye tatillerinin ilk gününde Balat'ı gezerek bir şeker dükkanını ziyaret etmiş, ünlü oyuncular ayrıca Ayasofya Müzesi'ni gezmiş, Boğaz turu yapmış ve Kuzguncuk Sinagoguna gitmişti.
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un İstanbul gezilerinin 8 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.
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