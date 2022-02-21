Sean Penn Covid-19'a yakalandı

Keira Knightley

İngiliz oyuncu Keira Knightley, eşi ve iki çocuğuyla birlikte corona virüse yakalandı. Eşi James Righton ile altı yaşındaki oğlu Edie ve iki yaşındaki Delilah'ın da Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Knightley, eşinin, hastalığı belirtisiz bir şekilde geçirdiğini, kendisinin ise "çok kötü hissettiğini" söyledi.

36 yaşındaki oyuncu, eşinin soğuk su yüzücüsü olduğunuü, bu nedenle hastalıktan fazla etkilenmediğini, ancak kendisinin aynı durumda olmadığını belirtti.