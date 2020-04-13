Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli'den corona virüs salgınından etkilenenler için konser

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, Paskalya pazarında yeni tip corona virüs salgınından en çok etkilenen İtalya’nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi’nin merkezi Milano’da “Umut için müzik” isimli bir konser verdi. Milano’nun ünlü katedrali Duomo içinde ve önünde Paskalya yortusu olması sebebiyle Hristiyan ilahileri ve bazı aryalar seslendirdi. Virüs önlemleri nedeniyle boş katedralde verilen konseri, internet üzerinden iki buçuk milyondan fazla kişi canlı olarak izledi. İşte ünlü tenorun “Umut için müzik” konserinden bir bölüm...

Anadolu Ajansı 13.04.2020 - 01:15 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 01:23

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