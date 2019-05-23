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Ünlülere göre para nedir? (Tasarruf tavsiyeleri)

Ekonomist ve kişisel para danışmanı Özlem Denizmen ünlü isimlere 'Para nedir?' diye sordu, aldığı cevapları ve tasarruf tavsiyelerini derledi...

  • 1

    GÜLBEN ERGEN

    PARA: Araç, amaç değil. Amaç, mutluluk.

  • 2

    GÜLBEN ERGEN


    TAVSİYE: Hep tasarrufluydum ama çocuklar doğduktan sonra daha dikkatli oldum. Çocuklarla tasarrufu oyun haline getirin, faturalara birlikte bakın. Az mı gelmiş yoksa çok mu konuşun.

  • 3

    CEM YILMAZ

    PARA: 200 liralık banknot.

  • 4

    CEM YILMAZ

    TAVSİYE: Kılık kıyafet! (Siyah tişörtüne bakıp gülüştük.) Ben yılda 2-3 kıyafet alırım.

  • 5

    ÖZGE ULUSOY

    PARA: Emeğimin karşılığı.

  • 6

    ÖZGE ULUSOY

     TAVSİYE: Elektrik, su ve kombiyi akıllı kullanmak.

  • 7

    NUSRET

    PARA: Güç ve et.

  • 8

    NUSRET

    TAVSİYE: Evde hiç oturmuyorum ki. Sürekli çalışıyorum.

  • 9

    LEBRON JAMES

     PARA: Paylaşmak için araç.

  • 10

    LEBRON JAMES

    TAVSİYE: Oyun, uygulama satın almıyor. Cep telefonunun internetini kullanmıyor, Wi-Fi olan alanlarda internete giriyor.

  • 11

    SERDAR ORTAÇ

    PARA: Gençken birinci sıradaydı. Zamanla önceliğini yitiriyor. Hayatta kalabilmek için gerekli.

  • 12

    SERDAR ORTAÇ

    TAVSİYE: Paranın değerini tam öğrenemedim ama ışıkları açık bırakmamaya çalışıyorum.

  • 13

    MERT FIRAT

    PARA: Lidyalılar.

  • 14

    MERT FIRAT

    TAVSİYE: Az ışık yakarım. Tabağımda yemek bırakmam.

  • 15

    MÜGE ANLI

    PARA: Kağıt.

  • 16

    MÜGE ANLI

    TAVSİYE: Isı yalıtımı.

  • 17

    ZUHAL TOPAL

    PARA: Araç. 

  • 18

    ZUHAL TOPAL

    TAVSİYE: Akıllı saat kullanıyoruz. Bizim evde çamaşır, bulaşık saat 10’dan sonra yıkanır.

  • 19

    ÇAĞATAY AKMAN

    PARA: Güç.

  • 20

    ÇAĞATAY AKMAN

    TAVSİYE: Kaynakları da zamanı da tasarruflu kullanın. Birikim yapın, kenara para koyun. Bugünün yarını da var.

  • 21

    EBRU YAŞAR

    PARA: Napolyon.

  • 22

    EBRU YAŞAR


    TAVSİYE: Tasarrufa özen gösteririm. Memur çocuğuyum. Her zaman biriktiririm.

  • 23

    İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELIZABETH

    PARA: Gelirini artırmak için saraya tur düzenlemek gibi birçok yol izliyor. Bunu markasını başarılı şekilde yöneterek destekliyor.

  • 24

    İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELIZABETH

    TAVSİYE: Yardımcısı emekli olduğundan beri geceleri sarayın ışıklarını Kraliçe kapatıyor. Tüm ailenin ve çalışanların uygulaması için tasarruf yöntemleri belirliyor.

  • 25

    SERKAN ÇAĞRI

    PARA: Alışverişi ve bir takım dengeleri kurmak için lüzumlu görülen meta, hatta lüzumsuz.

  • 26

    SERKAN ÇAĞRI

    TAVSİYE: Açık ışıkları kapatın. Tasarrufun büyüğü küçüğü yok
  • 27

    HÜLYA KOÇYİĞİT

    PARA: Yaşam için ihtiyaç.

  • 28

    HÜLYA KOÇYİĞİT


    TAVSİYE: Toptan alışveriş.

  • 29

    FATİH ÜREK

    PARA: Napolyon.

  • 30

    FATİH ÜREK

    TAVSİYE: Elektrik ve suyun boşa harcanmaması vatandaşlık görevi…
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