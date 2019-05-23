Ünlülere göre para nedir? (Tasarruf tavsiyeleri)
Ekonomist ve kişisel para danışmanı Özlem Denizmen ünlü isimlere 'Para nedir?' diye sordu, aldığı cevapları ve tasarruf tavsiyelerini derledi...
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1
GÜLBEN ERGEN
PARA: Araç, amaç değil. Amaç, mutluluk.
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GÜLBEN ERGEN
TAVSİYE: Hep tasarrufluydum ama çocuklar doğduktan sonra daha dikkatli oldum. Çocuklarla tasarrufu oyun haline getirin, faturalara birlikte bakın. Az mı gelmiş yoksa çok mu konuşun.
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3CEM YILMAZ
PARA: 200 liralık banknot.
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CEM YILMAZ
TAVSİYE: Kılık kıyafet! (Siyah tişörtüne bakıp gülüştük.) Ben yılda 2-3 kıyafet alırım.
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5ÖZGE ULUSOY
PARA: Emeğimin karşılığı.
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ÖZGE ULUSOY
TAVSİYE: Elektrik, su ve kombiyi akıllı kullanmak.
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7
NUSRET
PARA: Güç ve et.
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NUSRET
TAVSİYE: Evde hiç oturmuyorum ki. Sürekli çalışıyorum.
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LEBRON JAMES
PARA: Paylaşmak için araç.
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LEBRON JAMES
TAVSİYE: Oyun, uygulama satın almıyor. Cep telefonunun internetini kullanmıyor, Wi-Fi olan alanlarda internete giriyor.
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SERDAR ORTAÇ
PARA: Gençken birinci sıradaydı. Zamanla önceliğini yitiriyor. Hayatta kalabilmek için gerekli.
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SERDAR ORTAÇ
TAVSİYE: Paranın değerini tam öğrenemedim ama ışıkları açık bırakmamaya çalışıyorum.
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MERT FIRAT
PARA: Lidyalılar.
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MERT FIRAT
TAVSİYE: Az ışık yakarım. Tabağımda yemek bırakmam.
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MÜGE ANLI
PARA: Kağıt.
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MÜGE ANLI
TAVSİYE: Isı yalıtımı.
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ZUHAL TOPAL
PARA: Araç.
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ZUHAL TOPAL
TAVSİYE: Akıllı saat kullanıyoruz. Bizim evde çamaşır, bulaşık saat 10’dan sonra yıkanır.
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ÇAĞATAY AKMAN
PARA: Güç.
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ÇAĞATAY AKMAN
TAVSİYE: Kaynakları da zamanı da tasarruflu kullanın. Birikim yapın, kenara para koyun. Bugünün yarını da var.
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EBRU YAŞAR
PARA: Napolyon.
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EBRU YAŞAR
TAVSİYE: Tasarrufa özen gösteririm. Memur çocuğuyum. Her zaman biriktiririm.
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İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELIZABETH
PARA: Gelirini artırmak için saraya tur düzenlemek gibi birçok yol izliyor. Bunu markasını başarılı şekilde yöneterek destekliyor.
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İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELIZABETH
TAVSİYE: Yardımcısı emekli olduğundan beri geceleri sarayın ışıklarını Kraliçe kapatıyor. Tüm ailenin ve çalışanların uygulaması için tasarruf yöntemleri belirliyor.
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SERKAN ÇAĞRI
PARA: Alışverişi ve bir takım dengeleri kurmak için lüzumlu görülen meta, hatta lüzumsuz.
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26SERKAN ÇAĞRI
TAVSİYE: Açık ışıkları kapatın. Tasarrufun büyüğü küçüğü yok
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HÜLYA KOÇYİĞİT
PARA: Yaşam için ihtiyaç.
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HÜLYA KOÇYİĞİT
TAVSİYE: Toptan alışveriş.
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FATİH ÜREK
PARA: Napolyon.
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30FATİH ÜREK
TAVSİYE: Elektrik ve suyun boşa harcanmaması vatandaşlık görevi…