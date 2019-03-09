Kraliçe Elizabeth, Instagram'daki ilk paylaşımını @theroyalfamily hesabından gerçekleştirdi. Kraliçe, dünyanın ilk bilgisayar öncüsü Charles Babbage tarafından büyük büyükbabası Prens Albert'a 1843 yılında yazılan bir mektubu Kraliyet Ailesi takipçileriyle paylaştı.



İngiltere Kraliçesi, ilk paylaşımın altına şu notu düştü: "Bugün Bilim Müzesi'ne yaptığım ziyarette, 1843'te büyük büyükbabam Prens Albert'e yazılan Kraliyet Arşivi'nden bir mektubu keşfetmiş olmak ilgimi çekti. Dünyanın ilk bilgisayar öncüsü olarak kabul edilen Charles Babbage'in tasarladığı "fark motoru"nun prototip versiyonunu Prens Albert 1843 yılının Temmuz ayında görme imkanı buldu.

Mektupta, Kraliçe Victoria ve Prens Albert'a, ilk icadı "Analitik Motor"dan bahseden Babbage, Lord Byron'un kızı Ada Lovelace'ın da ilk bilgisayar programlarının yaratıcısı olmasından bahsetti. Bugün, çocukların bilgisayar kodlama becerilerini öğrenmekten zevk aldım. Teknolojiye, inovasyona ve yeni nesil mucitlere ilham veren Bilim Müzesi'nde ilk Instagram paylaşımımı gerçekleştirmem oldukça uygun görünüyor. -Elizabeth R."

Kraliçe 2014 yılında Bilim Müzesi'ne gerçekleştirdiği başka bir ziyarette, ilk Tweet'ini atmıştı: Bilgi Çağları sergisinin açılışında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum, umarım herkes ziyaretinden keyif alır.