Ağustos'ta 49 kadın cinayete kurban gitti, şiddet ve çocuk istismarı da devam etti.

Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun verilerine göre bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 7’si şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 29 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 3’ü ekonomik bahaneyle, 10’u boşanmak istemesi, ayrılmak istemesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

TEMMUZ AYI KADIN CİNAYETLERİ RAPORU

HAZİRAN AYI KADIN CİNAYETLERİ RAPORU

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?



Ağustos ayında öldürülen 49 kadının 8’inin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 14’ü evli oldukları erkek, 8’i tanıdık/akraba, 7’si birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu ve ayrıldığı erkek, 2’si babası, 2’si eskiden evli olduğu ve boşandığı erkek, 2’si kardeşi, 2’si oğlu ve 1’i de üvey oğlu tarafından öldürülmüştür.



KADINLAR EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLARLA ÖLDÜRÜLDÜ



25’i ateşli silahlarla, 12’si kesici aletle, 3’ü düşerek, 2’si boğularak, 1’i darp edilerek, 1’i ilaçla ve 1’i de sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Kadınlardan 4'ünün nasıl öldürüldüğü ise tespit edilemedi.



KADINLAR ÇOĞUNLUKLA EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ



Kadınların 26’sı evinde, 2’si yolda, 2’si hastanede, 1’i işyerinde, 1’i kafede, 1’i eğlence mekanında, 1’i parkta, 1’i arabada ve 6’sı sokak ortasında öldürüldü. Öldürülen kadınların 1’i baraj gölünde ve 1’i de arazide cansız bedenleri bulundu. 6 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.



KADIN CİNAYETLERİNDE CAYDIRICI CEZA NE OLMALI?

Ağustos ayında öldürülen kadınların 34’ünün koruma kararının olup olmadığı bilinmezken 13 kadının herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararı bulunmuyor.



Bursa’da yaşayan 45 yaşındaki Esengül T., evli olduğu erkek tarafından evinde ateşli silah ile vuruldu.



Gaziantep’te yeni doğum yapan 28 yaşındaki G.Y., şiddet gördüğü, 6 aydır ayrı yaşadığı ve 3 ay önce boşanma davası açtığı erkek A.Y. tarafından boşanma isteği bahane edilerek hastane odasında kesici alet ile yaralandı. A.Y. yakalandıktan sonra yaraladığı kadın için ‘öldü mü’ diye sordu.



Antalya’da yaşayan Serpil Ü., birlikte olduğu erkek Ali Y. Tarafından demir çubukla bayılıncaya kadar darp edildi. Saldırgan Ali Y. “Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm” dedi.



İstanbul’da Mukaddes D., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eskiden evli olduğu erkek tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.



Malatya'da 23 yaşındaki Kader K. boşanma aşamasında olduğu erkek E.K. tarafından ateşli silahla sokak ortasında vurularak yaralandı.



ELEKTRONİK KELEPÇE KADIN CİNAYETLERİNE ÇÖZÜM OLUR MU?



Zonguldak'ta yaşayan Leyla Köse, akrabası olan Savaş Orhan Köse tarafından baltayla saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. Saldırganın tutuklanmasıyla birlikte şikayetini geri çekmesi için Leyla Köse tehdit edilmeye başlandı.



Mart ayında boşanmak istediği erkek Eren Erdoğan tarafından ateşli silahla öldürülen 22 yaşındaki Fatma Erdoğan’ın öldürülmeden 15 dakika önce polisi arayıp “davalık olduğum eşim beni esir tutuyor” şeklinde yardım istediği ortaya çıktı.



Denizli'de 23 yaşındaki Hafize K. boşanmak için mahkemeye başvurmasının ardından evli olduğu Uğur K. tarafından sokak ortasında 4 yaşındaki kızlarının önünde boğazından bıçaklandı. Hafize, yaşam mücadelesi veriyor.



Antalya'da 7 aylık hamile Zehra Ç. evli olduğu erkek cezaevi firarisi Murat Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Murat Ç. tutuklandı. Zehra Ç. ile 7 aylık bebeği yaşam mücadelesi veriyor.



Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Tuba Erkol, öldürülmeden 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Tuba Erkol, evli olduğu erkek Bekir Erkol tarafından evde çocuklarının gözleri önünde 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.



Elazığ'da 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Kabire Atamaz, 20 Ağustos günü evinin önünde ölü bulunmuştu. Yapılan inceleme sonucunda kendisini öldürmekle tehdit ettiği için hakkında defalarca şikayetçi olduğu ve 2 kere uzaklaştırma kararı aldırma talebinde bulunduğu patronu Ömer Cankara tarafından öldürüldü.



Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Fatma Hülya Yıldız, şiddet gördüğü evli olduğu erkek Mehmet Nevzat Yıldız’dan ayrılmak için boşanma davası açıp, uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı. 6284 sayılı kanun etkin kullanılmadığı için uzaklaştırma ve koruma kararlarına rağmen eve gelen Mehmet Nevzat Yıldız, Fatma Fatma Hülya Yıldız'ı başına poşet geçirerek boğdu, boğazını kesti ve darp ederek öldürdü. Bu ay 6284 etkin uygulansaydı, kadınlar yaşıyor, çocuklar da annesiz kalmayacaktı. Öldürülen kadınların 13‘ünün çocuğu vardı.

KADINLAR SOKAĞA ÇIKTI