Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin tasarladığı kurşun geçirmez yelek açık artırmaya çıkıyor

Banksy'nin tasarladığı kurşun geçirmez yelek satışa çıkıyor. Birleşik Krallık bayrağının yer aldığı yeleğin 300 bin sterline alıcı bulması bekleniyor. Sotheby’s müzayede evi, sokak sanatçısının 2019 yılında Londra'da bir mağaza vitrininde sergilediği beş sanat eserinden oluşan koleksiyonun açık artırmaya çıkarılan ilk parçasının bu olacağını duyurdu.

Eski bir polis kıyafetinden yapılan kurşun geçirmez yelek, Birleşik Krallık'taki şehirlerde yüksek orandaki bıçaklı suç ve çete şiddetine gönderme yapıyor.

Beş yıl önce şarkıcı Stormzy, Glastonbury Festivali'nde benzer bir yelek giymişti. Eser, açık artırmada satılmadan önce Londra'daki çağdaş sanat sergisi Frieze Festivali'nde sergilenecek. Yelek, daha sonra 3-9 Ekim tarihleri ​​arasında New Bond Street Galerileri'nde sergilenecek.

REKOR FİYATA SATILDI

Sotheby’s müzayede evi, sanatçının 2006 yılında yaptığı en bilinen eserlerinden biri olan "Balonlu Kız" adlı eserini açık artırmada satışa çıkarmıştı.

Eserin 1 milyon 42 bin sterline satılmasının hemen ardından, kalp şeklindeki balona uzanan bir kız çocuğunun betimlendiği tuval, çerçevenin dışına çıkarak zarar gördü. Daha sonra "Love Is In The Bin" olarak yeniden adlandırılan eser, 2021'de tekrar satışa çıktı ve 18,6 milyon sterline satıldı.