Ebru Şahin: Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

NBA oyuncusu Cedi Osman'la 2022'de evlenen Ebru Şahin, "Cedi’nin sevdiği birkaç şarkıyı o istediğinde, bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde ona söylüyorum" dedi.

Ebru Şahin: Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de beğeni toplayan , "Bazen arkadaş toplanmalarında, tek başıma ya da yakınlarımla; karaoke yaptığımız oluyor" dedi. Ünlü oyuncu, "Cedi’nin sevdiği birkaç şarkıyı da o istediğinde, bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde ona söylüyorum" ifadesini kullandı.

NBA'de basketbol oynayan 'la 2022'den bu yana evli olan Şahin, "Biriyle bir şarkıyı paylaşmak, birlikte söylemek de beni çok mutlu ediyor" dedi. 

Ebru Şahin: Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum - 1

MAG dergisine konuşan Şahin, yakında dijital platformlarda yayına girecek olan “Centilmen” filmi ve “Prens” dizisi ile seyirci karşısına çıkacağını duyurdu. Şahin, "Televizyona hazırlanan işler için de okumalar yapıyorum, içime sinen anlamlı bir şey bulursam onu da gözden geçireceğim" dedi. Oyuncu ayrıca "Hercai" dizisinin kendisi için tılsımlı bir iş ve tecrübe olduğunu söyledi.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu

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