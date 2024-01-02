Ebru Şahin: Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de beğeni toplayan Ebru Şahin, "Bazen arkadaş toplanmalarında, tek başıma ya da yakınlarımla; karaoke yaptığımız oluyor" dedi. Ünlü oyuncu, "Cedi’nin sevdiği birkaç şarkıyı da o istediğinde, bazen de ona uyan bir şarkı fark ettiğimde ona söylüyorum" ifadesini kullandı.

NBA'de basketbol oynayan Cedi Osman'la 2022'den bu yana evli olan Şahin, "Biriyle bir şarkıyı paylaşmak, birlikte söylemek de beni çok mutlu ediyor" dedi.