Tepkilerin odağındaki Ashton Kutcher cinsel saldırı karşıtı hayır kurumundan istifa etti

MAHKEME YARGICINA GÖNDERİLEN BEYANDA NE VARDI?



Scientology üyesi olan oyuncu Danny Masterson’ın yargılandığı davanın yargıcına gönderilen karakter beyanında Kutcher, arkadaşını ‘terbiyeli, eşitlikçi ve cömert’ bir adam olarak tasvir ettiği, Kunis'in ise Masterson’u ‘olağanüstü bir rol model ve arkadaş’ ve ‘muazzam bir abi figürü’ olarak övdüğü ifadeler yer almıştı.

NE OLMUŞTU?



2001-03 yılları arasında ününün zirvesinde olan Masterson hakkında üç kadın şikayetçi olmuştu. Kadınlar, cinsel saldırıya maruz kalmadan önce kendilerine uyuşturucu verildiğini söylemişti. Yargılama sonucu Masterson’un bu kadınlardan ikisine tecavüz ettiğine hükmedildi.



ABD'de görülen davada mahkeme, Danny Masterson'ı iki kadına tecavüz etmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Masterson bu cezanın en az 30 yılını yatacak.