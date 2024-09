Margot Robbie, Chanel'in ikonik parfümünün yüzü oldu

Şu sıralar anne olmak için gün saya ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra markalarla yaptığı anlaşmalarla da adından söz ettiriyor. 2018 yılından veri Chanel 'in marka elçilerinden biri olan Robbie, şimdi de Chanel'in ikonik parfümü No. 5'in yüzü oldu.

Filmin başrolünde yer alan Margot Robbie ise performansıyla izleyiciden ve eleştirmenlerden tam not aldı.

Marilyn Monroe, Nicole Kidman ve Marion Cotillard'ın ardından ünlü parfümün yüzü olan Robbie, kamera karşısına geçti.



Robbie, ödüllü yönetmen Luca Guadagnino'nun çektiği "See You at 5” adlı kısa filmde yer aldı.