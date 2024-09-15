Margot Robbie, Chanel'in ikonik parfümünün yüzü oldu

2023 yılının en çok kazanan filmi "Barbie"nin başrol oyuncusu Margot Robbie, Fransız lüks moda markasının yüzü oldu.

Margot Robbie, Chanel'in ikonik parfümünün yüzü oldu

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Filmin başrolünde yer alan ise performansıyla izleyiciden ve eleştirmenlerden tam not aldı.

Şu sıralar anne olmak için gün saya ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra markalarla yaptığı anlaşmalarla da adından söz ettiriyor. 2018 yılından veri 'in marka elçilerinden biri olan Robbie, şimdi de Chanel'in ikonik parfümü No. 5'in yüzü oldu.

Margot Robbie, Chanel'in ikonik parfümünün yüzü oldu - 1

Marilyn Monroe, Nicole Kidman ve Marion Cotillard'ın ardından ünlü parfümün yüzü olan Robbie, kamera karşısına geçti.

Robbie, ödüllü yönetmen Luca Guadagnino'nun çektiği "See You at 5” adlı kısa filmde yer aldı.

Karnı burnunda Margot Robbie kırmızı halıda

Karnı burnunda Margot Robbie kırmızı halıda

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