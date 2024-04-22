Tesla küresel olarak araç fiyatlarını düşürdü

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, ilk çeyrekte teslimatların düşmesinin ardından dünya çapında fiyatları düşürdü.

Tesla küresel olarak araç fiyatlarını düşürdü
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Elektrikli araç devi , ilk çeyrek teslimatlarının yaklaşık dört yıl sonra ilk kez düşmesinin ardından küresel olarak otomobillerinin fiyatlarını düşürdü.

Şirketin Model 3'ün Çin'deki başlangıç fiyatını 14.000 yuan azaltarak 231.900 Yuan'a (32.000 dolara) düşürdüğünü bildirdi.

Almanya'da, Model 3 arkadan çekişli modelin fiyatının da şubat ayından bu yana 42.990 Euro'dan 40.990 Euro'ya (43.670,75 dolara) düştüğünü bildirildi.

sözcüsünün verdiği demeçte, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki diğer birçok ülkede de fiyat kesintileri yaşandığını söyledi.

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