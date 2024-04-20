Tesla, 4 bin Cybertruck'ı geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla, gaz pedalındaki ölümcül olabilecek bir arıza nedeniyle sosyal medyada ses getiren aracı Cybertruck'ı geri çağırdı.
Geri çağırma uyguaması 13 Kasım 2023 ile 4 Nisan 2024 tarihleri arasında üretilen tüm araçları kapsıyor.
Bu tarihler arasında tahmini olarak 3 bin 878 araç üretildiği ve bu araçların tamamının kusurlu olduğu açıklandı.
Tesla'nın 31 Mart'ta bir müşteriden hatayla ilgili ilk geri bildirimi aldığı belirtilirken hemen ardından ikinci bir uyarı aldığı aktarıldı.
GAZ PEDALINDAKİ ÖLÜMCÜL TEHLİKE
NHTSA raporunda, "Gaz pedalına güç uygulandığında, pedal yerinden çıkabilir veya üstüne gelen iç döşemeye sıkışabilir" ifadelerine yer verildi.
Tesla, geri çağırdığı Cybertruck'lardaki gaz pedalı sistemini ücretsiz olarak onaracak veya değiştirecek.
Teslimat merkezlerinde henüz satılmamış olan Cybertruck'lar da tamir edilecek ya da parçaları değiştirilecek.
Tesla'nın yaptığı duyuruya göre ise bu ölümcül hatayla ilgili herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm bildirilmedi.
ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI
Şirketin CEO'su Elon Musk sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Çok dikkatli davranıyoruz" ifadelerini kullandı.
İlk Cybertruck'lar bir dizi gecikmenin ardından kasım ayında müşterilere teslim edilmişti.
Elektrikli kamyonetin arkadan itişli modelinin fiyatı 60 bin 990 dolar ediyor.
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