Tesla, 4 bin Cybertruck'ı geri çağırıyor

GAZ PEDALINDAKİ ÖLÜMCÜL TEHLİKE



NHTSA raporunda, "Gaz pedalına güç uygulandığında, pedal yerinden çıkabilir veya üstüne gelen iç döşemeye sıkışabilir" ifadelerine yer verildi.



Tesla, geri çağırdığı Cybertruck'lardaki gaz pedalı sistemini ücretsiz olarak onaracak veya değiştirecek.



Teslimat merkezlerinde henüz satılmamış olan Cybertruck'lar da tamir edilecek ya da parçaları değiştirilecek.



Tesla'nın yaptığı duyuruya göre ise bu ölümcül hatayla ilgili herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm bildirilmedi.



İlk Tesla Cybertruck banttan indi: Gelecekten gelmiş gibi! Haberi Görüntüle ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI



Şirketin CEO'su Elon Musk sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada "Çok dikkatli davranıyoruz" ifadelerini kullandı.



İlk Cybertruck'lar bir dizi gecikmenin ardından kasım ayında müşterilere teslim edilmişti.



Elektrikli kamyonetin arkadan itişli modelinin fiyatı 60 bin 990 dolar ediyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin