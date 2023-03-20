Togg'a ilgi büyük: Sipariş sayısı 41 bini buldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.



Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirten Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"'Yapamazsınız', 'Hani fabrikası nerede', 'Neresi yerli ki', 'Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar', '2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz' Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 bin oldu!"

Yapamazsınız,



Hani fabrikası nerede?



Neresi yerli ki?



Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar,



2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz,



Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi?



Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu! 🇹🇷 https://t.co/DVQ4BoYepZ — Mustafa Varank (@varank) March 19, 2023 10 maddede Togg T10X'in sipariş ve çekiliş süreci Haberi Görüntüle 24 SAATTE 22 BİN 150 SİPARİŞ



İlk 24 saatte 22 bin 150 adet Togg T10x sipariş edilmişti. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teslimatlara ay sonundan itibaren başlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.



Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda.



Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun