Togg'a ilgi büyük: Sipariş sayısı 41 bini buldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu duyurdu. Teslimatlar ay sonundan itibaren başlayacak.

Togg'a ilgi büyük: Sipariş sayısı 41 bini buldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirten Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Yapamazsınız', 'Hani fabrikası nerede', 'Neresi yerli ki', 'Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar', '2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz' Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla T10x siparişi 41 bin oldu!"

10 maddede Togg T10X'in sipariş ve çekiliş süreci
10 maddede Togg T10X'in sipariş ve çekiliş süreci Haberi Görüntüle

24 SAATTE 22 BİN 150 SİPARİŞ

İlk 24 saatte 22 bin 150 adet Togg T10x sipariş edilmişti. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teslimatlara ay sonundan itibaren başlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.

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