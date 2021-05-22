12-15 yaş arası çocuklar favipiravir kullanılabilecek

Sağlık Bakanlığı'nın, 'Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi'nde yaptığı değişiklikle corona virüs tedavisinde kullanılan Favipiravir artık 12-15 yaş arasındaki çocuklarda da kullanılacak.

ntv.com.tr 22.05.2021 - 08:05 | Son Güncelleme : 22.05.2021 - 08:06

12-15 yaş arası çocuklar favipiravir kullanılabilecek

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Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavisi Rehberi’nde değişikliğe gitti.

Favipiravir daha önce 15 yaş ve üzeri Covid-19 hastası çocukların tedavisinde kullanılıyordu. Yapılan değişiklik sonrası favipiravirin kullanımı 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsar hale getirildi.

Buna göre 12-15 yaş arası Covid-19 hastası çocukların tedavisinde onam formu ile favipiravir kullanılabilecek. Bir başka değişiklik ise risk faktörü olan çocuklar bölümünde yapıldı.

Bu bölümde geçen ve risk faktörleri olarak belirtilen, altta yatan immün yetmezlik olması veya immünsüpresif ilaç alım öyküsü, kronik hastalıklar ifadesi, “Çocukluk çağında; serebral palsi, nörolojik gelişim sorunları, ob ezite, genetik sendromlar (trizomi 21), kardiopulmoner hastalık ve immünkompromize çocuklar ve ergenler” şeklinde değiştirildi.

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