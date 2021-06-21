20 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor?

Aşı tedarikinin artmasıyla çok sayıda grup, haziranda aşılama programına dahil edildi ve Türkiye, aşılamada büyük ivme kazandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldığı belirtmişti.

Bakan Koca, son olarak 19 Haziran'dan itibaren 30 yaş ve üstü kişilerin de aşı programına dahil edildiğini açıkladı.

20 yaş ve üzeri kişilerin ne zaman aşı olacağı ise merak konusu.

Kademeli olarak süren aşılama çalışmalarında 20 yaş için geri sayım başlamış durumda. Henüz 20 yaş ve üzeri için bir tarih verilmedi ancak kısa süre içinde randevu sisteminde yer alması bekleniyor.

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