Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kızamık hastalığının özellikle ilkbahar ve kış aylarında görüldüğünü, 2-3 yılda bir tekrarlayan salgınlara neden olabildiğini söyledi.



5-9 YAŞ RİSKLİ GRUP



Dünyada yılda yaklaşık 50 milyon kızamık hastalığı görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Yalçın, her yıl 2 milyonun üzerinde de kızamık nedenli ölümlerin gerçekleştiğini, ölümlerin 5-9 yaş gruplarında daha sık görüldüğünü açıkladı.



23 BİN AİLE AŞIYI REDDETTİ



Ukrayna, Romanya, Bosna- Hersek, Karadağ, Sırbistan, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde aşılama oranlarının düşük olması nedeniyle vaka sayısında ciddi artışlar ve ölümler meydana geldiğini açıklayan Prof. Dr. Yalçın, "Türkiye'de 2011 yılında aşı karşıtlığı 183 iken, 2017 yılında 23 bin ailenin aşılanmayı reddettiği tespit edilmiştir. Aşıyla ilgili değişik çevrelerce iddia edilen yan etkilerine ilişkin uluslararası çalışmalarda yeterli veri bulunmamaktadır" dedi.



Aşı olmayıp da kızamık hastalığına yakalananlarda en sık ölüm nedeninin zatürre hastalığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yalçın, "Kızamık hastalığı bazen kalbin dış tabakalarını etkiler hatta beyin iltihabına da neden olabilmektedir. Ülkemizdeki olgularda da 2 binli yılların başında neredeyse birkaç vakaya düşmüş olmasına karşın, hastalığın 2017'de dünya genelindeki artışı ülkemizde de gözlendi. Türkiye'de 2014'te 572, 2015'te 342, 2016'da 9 vaka görülürken, 2017'de 69 olgu görüldü. 2018'in ilk 9 ayında vaka sayısı 500'ü aşmıştır. Tüm bu gerçekler karşısında aşılanmaktan korkmayıp, kızamıktan korkmamız gerektiği gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Kızamık aşısı hayat kurtarıyor. Aşılama karşıtlarının ikna edilememesi durumunda Türkiye'yi önümüzdeki yıllarda ciddi tehlikeler bekliyor” diye konuştu.



BİR AŞI 10 KİŞİYİ KORUR



"Kızamık aşısı oldukça etkili bir aşıdır. Bir kişinin aşılanması yaklaşık 9-10 kişiye koruma sağlayabilmektedir. Aşılanma oranlarının yüzde 95 ve üzerinde gerçekleşmesi önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yaygınlaşması hızlanmaktadır" diye konuşan Yalçın, öksürme ve aksırmayla yayılan kızamık virüsünün yaklaşık 2 saat ortamda canlı kaldığını, aşılanmayan bireylerin yüzde 90'ını etkilediğini ifade etti.



AŞI KARŞITLIĞININ NEDENLERİ



2011 yılında aşı karşıtlığı 183 iken, 2017 yılında 23 bin ailenin aşılanmayı reddettiğini hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, aşı karşıtlığının 6 yılda bu kadar yükselmesinin nedenlerini de açıkladı. Bunlardan birinin aşıya bağlı yan etki korkusu olduğunu belirten Dr. Yalçın, "Yayınlarda kanıtlanmış bir yan etki tanımlanmıyor. Bir diğer etken, az sayıda hekimin aşıya karşı çıkması. Diğer nedenler ise halkın yeterince bilgilendirilmemesi. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının yeterince destek vermemesi" diye konuştu.



Kamuoyunu bilinçlendirme açısından medyanın rolünün önemini vurgulayan ve "Kamuoyu oluşturmak için katkıları önem arz ediyor. Medya daha fazla katkı yapabilir" diyen Prof. Yalçın, aşıyı reddedenlere, yakınlaştırıcı bir tarzda iletişim kurmak gerektiğini de kaydetti.



VİDEO: DSÖ'DEN AVRUPA'DA KIZAMIK SALGINI UYARISI