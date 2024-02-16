ABD ve Çin kuş gribini daha bulaşıcı ve ölümcül yapmak için çalışıyor

ABD hükümeti, Çinli bilim insanlarıyla işbirliği içinde oldukları tehlikeli kuş gribi virüsleri üzerinde "işlev kazanımı deneylerini" finanse etmek için 1 milyon dolarlık fon oluşturdu.



Araştırma belgelerine göre, çalışma ördek ve kazları farklı tür virüslerle enfekte ederek virüsleri daha bulaşıcı hale getirmeyi ve virüslerin "memeli konakçılara sıçrama" potansiyelini incelemeyi içeriyor.

Deney ABD Tarım Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.

Bu tür araştırmalar 2022'de kısıtlandı ve şüpheli Çin deneylerinin Covid salgınını başlatmış olabileceğine dair artan endişelere rağmen gerçekleştirilecek.



Belgeler, kuş virüsü araştırması için finansmanın Nisan 2021'de başladığını ve Mart 2026'ya kadar devam etmesinin planlandığını gösteriyor.



Araştırmacıların üzerinde çalışacağı belirli virüsler arasında "H5NX, H7N9 ve H9N2" yer alıyor.



2023'te yapılan bir araştırma, "H5NX" virüslerini insanlarda nörolojik komplikasyonlara neden olma yeteneği nedeniyle "son derece patojenik" olarak tanımladı.



"H7N9" türü ilk olarak Mart 2013'te Çin'de insanlara ve hayvanlara bulaştı ve Dünya Sağlık Örgütü bunun endişe verici olduğunu çünkü "hastaların çoğunun ciddi şekilde hastalandığını" açıkladı.