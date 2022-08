ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilanı

ABD'de maymun çiçeği vakalarında artış gösteren ve acil durum ilan eden New York ve California eyaletlerine Illinois de katıldı. Böylece maymun çiçeği virüsü nedeniyle ülkede acil durum ilan edilen eyalet sayısı 3'e yükseldi.



California Valisi Gavin Newsom, valiliğin internet sitesinden yaptığı açıklamada, maymun çiçeği salgının hızla yayılması nedeniyle, San Francisco'daki acil durumdan sonra eyalet çapında genel acil durum ilan edildiğini belirtti.



Açıklamada "Eyaletin maymun çiçeği salgınına karşı devam eden çabalarının parçası olarak, aşılama çabalarını desteklemek için acil durum ilan edildi." ifadesi kullanıldı.



Newsom, daha fazla aşı tedarik etmek ve riski azaltma konusunda farkındalığı artırmak için federal hükümetle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



California sağlık yetkilileri, eyalette 800 civarında maymun çiçeği vakasının kayıtlara geçtiğini duyurdu.



3. EYALET ILLINOİS



ABD'de maymun çiçeği vakalarında artış gösteren ve acil durum ilan eden New York ve California eyaletlerine Illinois de katıldı.



Illınois Valisi Jay Robert Pritzker, aldıkları acil durum kararının, "yayılmayı önlemek için mevcut tüm halk sağlığı kaynaklarının tam seferber edilmesini gerektirdiğini, eyaletin halk sağlığı departmanına aşıları dağıtma ve halkı virüs hakkında bilgilendirme konusunda tam yetki vereceğini" kaydetti.



ABD'de ilk olarak 30 Temmuz'da, New York eyaleti ve San Francisco kentinde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle acil durum ilan edilmişti.



MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ



Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.



Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.



DSÖ, 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.



DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.