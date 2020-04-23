Acil servislere 'gereksiz başvurular' azaldı

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, acil servislere "gereksiz başvurular"ın azalmasının, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede acil servislere güç kazandırdığını söyledi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Cander, Covid-19 salgınında başvuruların 24 saate yayıldığından kaçınılmaz olarak birçok hastanede planlamaların giriş kapısı olan acil servisler üzerinden yapıldığını belirtti.

''SAĞLIK SİSTEMİNDE SORUN YAŞANMADI''



Türkiye'de acil servislerin normal dönemlerde diğer ülkelere nazaran aşırı yoğun çalıştığına dikkati çeken Cander, "Daha önce acil servis başvuru sayılarını verdiğimizde diğer ülkelerdeki meslektaşlarımız buna inanamayarak 'Bu sayılar Avrupa'da, ABD'de başvurursa sağlık sistemleri çöker ve afet ilan ederler' diyorlardı. Gerçekten bu durum gerçekleşti. Biz bu sayılardaki hastaya sürekli baktığımız için sağlık sisteminde sorun yaşanmadı. Günde 600 bilgisayarlı tomografi çekebilecek acil servis Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok" diye konuştu.

''YÜZDE 80'LERE VARAN DÜŞÜŞ YAŞANDI''



Covid-19'la mücadele sürecinde vatandaşların duyarlılık gösterdiğini vurgulayan Cander, "Vatandaşlarımızın acil servislere gereksiz başvurmamaları nedeniyle yeşil ve sarı alanlardaki hasta sayısında yüzde 80'lere varan düşüş yaşandı. Bu durum Covid-19 mücadelesinde acil servislere güç kazandırdı, daha iyi mücadele etme imkanı sağladı. Bu da aslında daha önce başvuranların önemli bir kısmının gerçek acil vaka olmadıklarını düşündürüyor" dedi.



ACİL SERVİSLERDE ŞÜPHELİ VAKALAR İÇİN AYRI ALAN

Genellikle ambulansla hastaların geldiği kırmızı alandaki gerçek acil hastalarda azalma beklemediklerine ancak burada da ciddi azalmalar görüldüğünü aktaran Cander, bu azalmanın bazı riskler barındırdığına işaret etti.



Cander, özellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, şuur değişikliği ve inme gibi gerçek acil durumlarda derhal acil servislere başvurulması gerektiğine dikkati çekti.



Buradaki azalmanın Covid-19 bulaşma riski düşüncesinden kaynaklandığını belirten Cander, acil servislerde Covid-19 salgınından sonra düzenlemeler yapıldığını ve genellikle şüpheli vakalar için ayrı ortamlar oluşturulduğunu dile getirdi.



Cander, özellikle ağır hastalarda Covid-19 ile birlikte başka acil durumlar da söz konusu olduğu için birlikte müdahaleler gerekebildiğini kaydetti.