Adölesan nedir? Adölesan (Ergenlik) dönemi hangi yaşlarda olur?

ADÖLESAN (ERGENLİK) NEDİR?



Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde fiziksel büyüme, cinsel gelişim ve psikososyal gelişim önemli konulardır.



ERGENLİK NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?



Ergenliğin başlangıç ve bitiş zamanıyla ilgili özellikle fiziksel açıdan bir yaş söylemek mümkün değildir. Her ergenin ergenliğe girme yaşı ve ergenlik bulgularının ilerleme hızı diğerinden farklıdır.

Ruhsal açıdan ise bu dönemin 10-12 yaşlarında başlayıp 19-21 yaşlarında sona erdiği kabul edilir. Ancak ergenlik insan gelişim dönemleri içinde toplumsal etkilerin birey için en fazla önem taşıdığı dönemdir ve dönemin bitişini belirleyen olgunluğun sağlanması toplumun kültürel özelliklerine, yaşanılan çevrenin özelliklerine ve sosyoekonomik düzeye göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle aynı yaştaki ergenler birbirinden farklı, fizilsel , sosyal ve duygusal olgunlukta olabilirler.

Adölesan Dönemi Belirtileri:



Kızlarda;



- Kızlarda meme tomurcuklanması başlar

- Adet kanaması ortaya çıkar



- Koltuk altında tüylenme oluşur



- Genital bölgede tüylenme görülür.



Erkeklerde;

- 13 yaş civarında ses kalınlaşması görülür



- Testisler büyür



- Cinsel organ büyümesi görülür



- Sabah ereksiyonları görülmeye başlar

- Genital bölge ve koltuk altı kısımlarında tüylenme oluşur.



Erkekler ve kızlarda farklı belirtiler olabilir. Bunun yanında kızların daha erken ergenliğe girme durumları da sık sık görülmektedir. Buna erken ergenlik ismi verilmektedir.

Ergenliğin çevresel faktörler ile farklı zamanlarda ortaya çıkma durumu da olabilir. Ayrıca bunda genetik yakınlıkta oldukça önemli bir unsurdur. Ergenliğe giren çocuğa iyi davranmak ve davranış değişikliklerini normal karşılamak gerekir.

