"AIDS Türkiye'de 8-10 kat arttı"

Gelişen tedavi yöntemleriyle birlikte AİDS'ün ölüme neden olması engellenebiliyor. Düzenli kontrollere gidilmesi kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. altuntaş, "HİV enfeksiyonuna neden olan virüs bağışıklık sistemini hedef aldığı için bağışıklık sistemini o kadar korumuş oluyoruz. Tedaviye başlamamızın hem hastaya bağışıklık sistemini korumak açısından faydası var hem de tedavi alıp günümüzde virüs çoğalmasını engellediğimiz kişilerde virüsün bulaşmasını engellemiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Erken teşhis için kan testi yapılması gerekiyor. Ancak farklı nedenlerle herkes bu teste yanaşmayabiliyor.



Altuntaş, "Test yaptırıldığı zaman ayrımcılığa damgalamaya maruz kalma endişesi kişilerde genellikle test yaptırmanın önüne geçiliyor. Anonim test merkezlerine gidilebilir herhangi bir isim vermeden ücret ödemeden yaptırılan testlerden ülkemizde sayısı çok yaygın olmamakla beraber kişiler gidip test yaptırabilirler" açıklamasında bulundu.



Anomim test merkezlerinden İstanbul'da dahi sadece 2 tane var. Uzmanlar bu sayının artması gerektiğini söylüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin