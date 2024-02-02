Alzheimer ve benzeri nörolojik rahatsızlıklarda yeni umut: Mayeksozom!

Nano Teknolojinin Gücü Umut Oldu!



Hücreler tarafından üretilen, ve nano boyutta (0,1 mikron) olan eksozomlar, özellikle nörolojik hastalıkların önlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Mayeksozom’un içeriğindeki bu organik eksozomların, Alzheimer ve benzeri nörolojik hastalıklarda sık görülen Amiloid Beta peptit birikiminin azaltılmasında etkili olduğu hücresel çalışmalarla kanıtlanmıştır.



Düşük Kafein, Vegan ve Organik Formülü, Gençler De Kullanabiliyor!



Mayeksozom'un temel özellikleri arasında düşük kafein içeriği, organik ve vegan ürün olması ile öne çıkıyor. Mayeksozom’un, düzenli kullanımda etkili olması ve gıda takviyesi olarak kullanılması da ayrıca dikkat çekiyor.